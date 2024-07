Boeing consegna alla NASA il Rocket Stage per inviare in orbita l’equipaggio dell’Artemis

Boeing ha fornito alla NASA il secondo core stage del razzo Space Launch System (SLS). Costruito presso la Michoud Assembly Facility (MAF) della NASA, il core stage è progettato per inviare l’equipaggio dell’Artemis II in orbita lunare per la prima volta dopo 50 anni.

Il core stage costruito da Boeing, che è il componente più grande della missione Artemis II, sarà caricato sulla chiatta Pegasus e trasportato per 900 miglia al Kennedy Space Center della NASA. Una volta lì, verrà integrato con gli altri componenti di Artemis II, inclusi lo stadio superiore, i booster a combustibile solido e il veicolo spaziale Orion della NASA all’interno del Vehicle Assembly Building. Questa integrazione è un passaggio cruciale nella preparazione per il lancio di Artemis II, previsto per il 2025.

“I prodotti costruiti da Boeing hanno aiutato a far atterrare l’umanità sulla Luna nel 1969, e siamo orgogliosi di continuare quella eredità attraverso la generazione Artemis”, ha detto Dave Dutcher, vicepresidente e responsabile del programma SLS di Boeing. “Insieme, con la NASA e i nostri partner e fornitori industriali, stiamo costruendo il razzo più capace del mondo e aprendo la strada allo spazio profondo attraverso la fabbrica di razzi americana a New Orleans”.

La consegna del Core Stage 2 segna un importante traguardo nello sviluppo del razzo SLS. Questo core stage, che misura oltre 200 piedi di altezza ed è alimentato da quattro motori RS-25, insieme a due razzi booster a combustibile solido, fornirà gli 8,8 milioni di libbre di propulsione necessari per spingere Artemis II e le missioni future nello spazio.

L’SLS è l’unico razzo in grado di trasportare un equipaggio e un carico di grandi dimensioni sulla Luna e oltre in un unico lancio. Le sue ineguagliabili capacità consentiranno di trasportare veicoli spaziali e missioni scientifiche a misura d’uomo sulla Luna, su Marte e oltre.

Fonte: comunicato Boeing