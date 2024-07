La Serbia acquista dall’Ungheria i veicoli corazzati russi BTR-80A

Continuano le consegne alla Serbia di 66 veicoli blindati ruotasti 8×8 BTR-80A di fabbricazione russa, acquisiti a partire da gennaio di quest’anno dall’Ungheria che li sta rimpiazzando con i nuovi veicoli da combattimento cingolati KF-41 Lynx di Rheinmetall prodotti nello stabilimento ungherese dell’azienda tedesca.

La commessa, che consolida gli stretti rapporti tra Budapest e Belgrado, ha visto la consegna di 26 esemplari a gennaio e un’altra quarantina tra giugno e luglio dei 120 esemplari in servizio con l’esercito ungherese, di cui una cinquantina resteranno per ora in servizio . Tutti i veicoli saranno sottoposti a revisione e ammodernamento prima di entrare in servizio presso l’esercito serbo per aumentare la protezione dell’equipaggio e la potenza di fuoco. I dettagli dell’accordo non sono stati divulgati.

I BTR-80A furono forniti all’Ungheria per ripagare il debito nazionale dell’URSS nel periodo dal 1996 al 1999 e sono stati ammodernati tra il 2006 e il 2010.



Il BTR-80A costituisce un aggiornamento del predecessore BTR-80 caratterizzato da una torretta monoposto dotata di un cannone 2A72 da 30 mm e di una mitragliatrice PKTM da 7,62 mm oltre a un lanciagranate fumogene da 81 mm ad azionamento elettrico su ciascun lato della torretta. Lo scafo del veicolo è costruito con un’armatura interamente in acciaio saldato, che fornisce una protezione migliorata sull’arco frontale rispetto alle versioni precedenti.

Oltre ai due uomini di equipaggio può ospitare una squadra di 8 fanti, è completamente anfibio e raggiunge una velocità massima su strada di 80 km/h e una velocità su acqua di 9 km/h.

Come ricorda Army Recognition, dal 2022 le forze armate serbe hanno mantenuto una flotta diversificata di veicoli blindati inclusi 46 veicoli BRDM-2 e 30 BRDM-2M. Inoltre, il loro inventario comprende 335 veicoli da combattimento di fanteria (IFV), di cui 320 M-80, 3 M80AB1 e 12 Lazar-3 IFV. Schierano inoltre 95 veicoli corazzati da trasporto truppe (APC), 44 cingolati (12 BTR-50 e 32 MT-LB) e 51 ruotati (39 BOV-VP M-86 e 12 APC Lazar-3). Oltre a questi veicoli sono disponibili 25 veicoli blindati BOV M16 Milos.

Foto: Ministero Difesa Ungherese