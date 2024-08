A che punto è la transizione energetica?

Nel presente Rapporto, la definizione di transizione energetica viene assunta per come è oggi orientata, o indicata, dalla politica internazionale (“i governi”, l’IEA). Più precisamente, per transizione energetica si intende il passaggio “da un mondo dominato da energie fossili e inquinanti a uno in cui prevalgono le fonti pulite e le energie rinnovabili”.

La “torsione dei modelli di produzione e consumo” che ne deriva è perciò da inserirsi in questo quadro, nel quale non c’è spazio – e questo è probabilmente un limite – per un cambiamento nel modo di produzione, che porterebbe a concepire la transizione energetica in maniera differente, ma neppure per una riflessione sul consumismo. Tuttalpiù, sui cosiddetti “fallimenti del mercato” e sulle “esternalità”, con particolare riferimento a quella ambientale[1].

I consumi totali di energia primaria

In base ai dati dello Statistical Review of World Energy 2024[2], pubblicato dall’Energy Institute il 20 giugno scorso, in partnership con KPMG e Kearney, nel 2023, i consumi totali di energia primaria del pianeta hanno raggiunto i 14.797 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio), in aumento del 2% rispetto all’anno precedente, a fronte di un balzo del 4,3% nei paesi di recente industrializzazione (o emergenti) e in quelli non ancora industrializzati contro un calo dell’1,6% nei paesi di cosiddetta antica industrializzazione. Nei confronti del livello pre-Covid (2019), invece, l’incremento è stato del 5,4%[3].

Il paniere energetico del Mondo

Di seguito, il paniere energetico del Mondo nel 2023 (Grafico 1):

Grafico 1. Paniere energetico 2023 – Mondo (14.797 Mtep, +2% anno su anno)

Fonte: elaborazioni CER su EI Statistical Review of World Energy 2024.

In termini relativi, nel 2023, i consumi dei combustibili fossili sono scesi all’81,5% (-0,4% anno su anno) dei consumi totali di energia primaria.

Più precisamente, la quota dei combustibili fossili nel paniere energetico dell’Unione europea è scesa al di sotto del 70%, mentre quella degli Stati Uniti d’America si è mantenuta leggermente al di sotto dell’80%. Nel contempo, la quota dei combustibili fossili nel mix energetico della Cina, in costante calo dal 2011, è diminuita sino all’81,6%. Tuttavia, il peso relativo, nonché assoluto, che il carbone continua a ricoprire nel paniere energetico cinese, così come in quello di altri paesi in corso di industrializzazione, a partire ad esempio dall’India, permane nettamente superiore rispetto a quello dei paesi di antica industrializzazione.

In termini assoluti, invece, i consumi delle fonti fossili sono nel complesso cresciuti da 11.879 Mtep nel 2022 a 12.056 Mtep nel 2023 (+1,5%), registrando un nuovo massimo.

Nello specifico, i consumi di petrolio sono aumentati del 2,5% (anno su anno), portando la domanda petrolifera globale a superare, per la prima volta, i 100.000.000 b/g, frutto di un rimbalzo del 5% in Asia, nonché dello 0,8% in Nord America, versus un calo dell’1% nell’Unione europea.

I consumi di carbone sono altresì cresciuti da 3.857 Mtep nel 2022 a 3.917 Mtep nel 2023 (+1,6%). Frattanto, i consumi di gas naturale sono sostanzialmente rimasti costanti attorno ai 4.010 Gm3, circa (+0,02% anno su anno, pari a +1,5 Gm3)[4].

Nel 2023, il peso relativo dell’energia rinnovabile e idroelettrica sui consumi totali di energia primaria è giunto al 14,6% (+0,4% anno su anno). Insieme al nucleare, i cui consumi hanno toccato i 587 Mtep nel 2023 (+1,8% anno su anno), hanno soddisfatto oltre il 18,5% dei consumi totali di energia primaria.

In termini assoluti, i consumi delle rinnovabili hanno nel contempo raggiunto i 1.208 Mtep (+12% anno su anno), mentre i consumi dell’idroelettrico sono diminuiti a 947 Mtep (-2,3% anno su anno), a causa dell’incremento della siccità che si è verificato in diverse aree del pianeta.

Le emissioni di anidride carbonica

Nel 2023, le emissioni di anidride carbonica da uso di energia, processi industriali, flaring[5] e metano hanno per la prima volta oltrepassato le 40 Gt (+2,1% anno su anno, +50% rispetto al 2000)[6], saldo netto tra un calo del 3,2% nei paesi di antica industrializzazione e di un aumento del 4,5% nei paesi emergenti e non ancora industrializzati.

In particolare, le emissioni annuali di carbonio sono diminuite del 2,7% negli Stati Uniti e del 6,6% nell’Unione europea. Nel contempo, sono aumentate del 4,9% nell’area Asia-Pacifico, un incremento pari al triplo del calo combinato di Usa ed UE.

Nonostante la Cina sia universalmente riconosciuta come leader mondiale nella produzione di energia rinnovabile, nonché nelle tecnologie ad essa connesse (Grafico 2), nel 2023, le emissioni di CO 2 del Dragone sono cresciute del 6% (anno su anno), per complessivi 12,6 Gt, rispettivamente 2,5 e 4,7 volte quelle degli Stati Uniti e dell’Unione europea.

Grafico 2. Distribuzione geografica di brevetti su energie rinnovabili nel 2023

Fonte: elaborazioni CER su dati Irena.

Tuttavia, va evidenziato che la Cina, oltre ad essere sulla buona strada per raggiungere i 1.200 GW di capacità eolica e solare installata entro la fine dell’anno corrente[7], oltrepassando gli obiettivi governativi, ha una popolazione molto più numerosa di Usa ed UE. A livello pro capite, infatti, le emissioni cinesi sono di gran lunga inferiori rispetto a quelle statunitensi[8].

Nonostante il lieve calo nella quota dei combustibili fossili nel paniere energetico del mondo (-0,4%), le emissioni totali sono accresciute, perché l’incremento in valore assoluto nei consumi delle fossili, superiore anche ai consumi totali di energia primaria (2,1% versus 2%), ha in particolar modo riguardato il petrolio e il carbone (la fonte più climalterante), più che il gas naturale (la fonte meno climalterante)[9].

Grafico 3. La distribuzione del valore aggiunto della manifattura a livello globale nel 2022

(Quote percentuali, dollari a prezzi correnti)

Fonte: elaborazioni CER su dati Banca Mondiale.

È interessante osservare che, in Italia, nei primi quattro mesi del 2024, è accaduto esattamente il contrario e cioè, a fronte di un aumento tendenziale dei consumi totali di energia primaria dell’1,5%, le emissioni sono nel contempo calate del 7,8%[10].

Tuttavia, è importante precisare che le emissioni di anidride carbonica vengono conteggiate al netto delle emissioni contenute nei beni importati[11]. Se ne desume che un calcolo più attinente alla realtà[12], oltre ad essere fatto in termini di consumo pro capite, dovrebbe pertanto prendere in esame anche i cambiamenti intervenuti nella distribuzione del valore aggiunto della manifattura a livello globale che evidenzia una significativa contrazione della base produttiva di alcuni paesi di più antica industrializzazione avvenuta negli ultimi decenni, in favore di un marcato incremento dell’attività produttiva nei paesi di più recente industrializzazione.

Luci e ombre

A fronte di un aumento dei consumi totali di energia primaria nel mondo da 14.504 Mtep nel 2022 a 14.796 Mtep nel 2023 (+2%), i consumi di energia rinnovabile, intesi come la somma di rinnovabili e idroelettrico, sono frattanto accresciuti da 2.048 Mtep a 2.155 Mtep (+5,2%). Dal momento che la quota (Q) delle rinnovabili (R) sui consumi (C) è data dal rapporto Q=R/C, se la variazione di R è maggiore della variazione di C avremo un aumento di Q che, come precedentemente evidenziato, nel 2023, è stato dello 0,4%. Q rappresenta una misura di sintesi del fatto che si è sul giusto percorso, perché il passaggio alle rinnovabili ha accelerato e difficilmente lo si fermerà.

Tuttavia, quand’anche volessimo trascurare qualche crepa nella credibilità degli enti di verifica degli obiettivi climatici[13], a questa velocità, la transizione energetica impiegherà ben oltre un secolo, secondo l’istituto Ricerche Industriali ed Energetiche (RIE)[14].

Più precisamente, nel 2023, i consumi totali di energia primaria sono aumentati del 2% a fronte di un incremento medio annuo dell’1,4% nell’arco temporale 2013-23, di fatto accelerando invece che rallentare. Parallelamente, le emissioni di CO 2 sono cresciute del 2,1%, rispetto all’aumento medio annuo dello 0,8% nel periodo 2013-23.

E ancora, i consumi di carbone sono cresciuti dell’1,6% nel 2023, molto al di sopra dell’aumento medio annuo dello 0,2% nell’arco temporale 2013-23.

“I numeri ci dicono che la transizione energetica non sta andando come narrato e auspicato”, ha scritto Alberto Clò, direttore del RIE, il 12 luglio, scorso[15], specificando che, nel 2023, “gli investimenti green a livello mondiale sono ammontati a 1.800 miliardi di dollari, per l’85% realizzati nei paesi [industrialmente] avanzati e in Cina e solo per il 15% nel mondo relativamente povero, nonostante esso conti per un terzo del reddito mondiale e per i due terzi della popolazione mondiale”[16].

In base a quanto riportato da Oilprice[17], il 24 giugno scorso, “in pochi anni, gli investimenti ESG (Environmental, Social, Governance)[18] non sono riusciti ad essere all’altezza delle aspettative, gli sviluppatori di energia eolica e solare hanno subito un crollo azionario massiccio a causa di un aumento dei costi di produzione e i produttori di veicoli elettrici si sono trovati in difficoltà con sempre meno persone entusiaste dei loro prodotti [ad esclusione dei cinesi]. Mentre ciò accadeva, le aziende hanno scoperto che i loro obiettivi climatici erano spesso irrealistici. Quindi, hanno iniziato a rivederli o addirittura ad abbandonarli”.

Tale considerazione è stata indirettamente ripresa dal neo presidente di Confindustria, Emanuele Orsini il quale, il 20 luglio scorso, ha dichiarato che nel programma di Ursula von der Leyen, “non mi preoccupa solo il fatto che continuiamo nella ripresa del Green Deal, ma che questo porterà a un taglio di emissioni del 90% nel 2040”. Orsini ritiene infatti necessario “dire le cose come stanno. L’Europa ha un problema di competitività con altri paesi. Questa decarbonizzazione costerà 1.100 miliardi nei prossimi 10 anni”, cioè “costi in più alle nostre aziende. L’ETS metterà fuori gioco molte nostre aziende nel 2030”[19].

Focus Usa

In conformità con le cifre dell’Oil Market Report, pubblicato dall’International Energy Agency il 9 luglio 2024[20], la domanda globale di petrolio è stimata in aumento di quasi 1.000.000 b/g nel 2024 (anno su anno, sostanzialmente invariata rispetto al Report del mese precedente). Nel 2025, la domanda globale è altresì prevista in crescita di circa 1.000.000 b/g (leggermente al di sotto rispetto al Report del mese precedente).

A maggio, le scorte industriali dell’OCSE sono aumentate di 27.800.000 barili, per complessivi 2.845.000.000 barili, 69.000.000 barili al di sotto della media degli ultimi 5 anni.

A giugno, la produzione petrolifera globale è aumentata di 150.000 b/g (anno su anno), per complessivi 102.900.000 b/g.

L’output di greggio statunitense (convenzionale e non), dopo il precedente picco di 9.627.000 b/g raggiunto ad aprile 2015, è decresciuto fino al minimo di 8.428.000 b/g toccato il 1° luglio 2016[21]. Dopodiché, ad esclusione della parentesi Covid-19, esso ha ripreso ad aumentare fino al record di 13.300.000 b/g toccato il 15 dicembre 2023. Dal 5 luglio 2024, l’output permane a 13.200.000 b/g (stime settimanali).

In base alle proiezioni divulgate da Baker Hughes[22] il 19 luglio 2024, le 586 trivelle attualmente attive negli Stati Uniti, di cui 477 (81,4%) sono petrolifere, 103 gasiere (17,6%), più 6 miste (1%), risultano essere 5 in più rispetto a quelle rilevate il 28 giugno 2024, ma in calo di 83 unità rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

Ad aprile 2024, le importazioni di greggio degli Stati Uniti d’America sono state 6.578.000 b/g, in aumento di 382.000 b/g rispetto a febbraio[23]. Nei primi quattro mesi dell’anno in corso, la media delle importazioni statunitensi è stata di 6.485.000 b/g, in lieve aumento rispetto ai 6.478.000 b/g nel 2023, ai 6.281.000 b/g nel 2022, ai 6.114.000 b/g nel 2021 e ai 5.875.000 b/g nel 2020.

