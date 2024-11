L’impatto sul prezzo del petrolio delle “dinamiche militari” in Medioriente

In base a quanto dichiarato lo scorso 11 ottobre da Samuele Furfari, Professore di Geopolitica dell’Energia presso la Libera Università del Belgio, “contrariamente a quanto si potrebbe pensare, se Israele attaccasse gli impianti di petrolio dell’Iran le conseguenze sul mercato petrolifero mondiale sarebbero probabilmente limitate”[1].

Infatti, sostiene Furfari, durante il secondo shock petrolifero degli anni Settanta, l’Iran svolgeva un ruolo cruciale nel mercato mondiale del petrolio che gli conferiva un peso di prim’ordine nello scacchiere internazionale e sui prezzi del barile. Più precisamente, nel 1976, a fronte di una produzione globale di 30.000.000 b/g, il paese produceva 6.100.000 b/g ed esportava 5.400.000 b/g (quest’ultimi pari al 18% dei consumi globali).

Oggi, invece, prosegue Furfari, la situazione è radicalmente cambiata e l’influenza del paese mediorientale sul mercato del petrolio quindi, sui relativi prezzi, molto ridimensionata[2]. Nello specifico, nel 2023, a fronte di una produzione globale che ha frattanto oltrepassato i 100.000.000 b/g, la Repubblica Islamica dell’Iran ha prodotto 4.700.000 b/g e ha esportato 2.800.000 b/g (quest’ultimi pari a meno del 3% dei consumi globali)[3].

A ciò si aggiunge che, secondo quanto riportato dall’Economist[4], l’OPEC plus non avrebbero aspettato a lungo prima di ri-aumentare la produzione, in quanto irritati dal fatto di aver visto la propria quota di mercato diminuire da novembre 2022 in poi in favore di produttori come Guyana, Stati Uniti e Brasile[5].

Più articolata è invece la posizione riportata da Oilprice, che rileva come, nonostante l’OPEC plus disponga di una significativa spare capacity, ciò non implichi che ci sia disponibilità ad utilizzarla[6]?

Nuove tensioni sul prezzo del petrolio potrebbero avere peraltro conseguenze sull’esito delle elezioni presidenziali statunitensi, a svantaggio del candidato democratico. A tal riguardo, è altresì interessante notare che il Partito Democratico sembra avere abbandonato la propria posizione a favore di una regolamentazione del fracking, che ha un ruolo determinante per l’indipendenza energetica degli Stati Uniti[7], e per la stabilizzazione del prezzo del greggio Nord-Americano WTI.

Il rischio di escalation del conflitto in Medio Oriente non va tuttavia sottovalutato, soprattutto se si dovesse arrivare a un blocco totale dello Stretto di Hormuz, il più importante punto di strozzatura al mondo per il transito di petroliere, nonché di navi metanifere (GNL)[8].

Infatti, per compensare un’eventuale venir meno dei 21 milioni di b/g che transitano per Hormuz sarebbero disponibili, secondo l’International Energy Agency, solamente 3,5 milioni di b/g di capacità inutilizzata dagli oleodotti sauditi ed emiratini. Più precisamente, andrebbe aggiunta anche la capacità del terminal petrolifero iraniano di Jask, ufficialmente aperto nel 2021. A differenza del terminal di Kharg, il principale del paese sito nel Golfo Persico, esso si trova nelle acque del Golfo dell’Oman, al di fuori dello Stretto di Hormuz, ed ha visto finora un’attività piuttosto limitata, seppur in crescita guarda caso proprio tra il 9-19 settembre 2024[9].

Senza dubbio, la nascita del terminal di Kharg, indica, per lo meno in prospettiva, un cambiamento nella strategia di esportazione dell’Iran, volto a mitigare i rischi connessi allo Stretto di Hormuz.

Le probabilità che si giunga ad un blocco totale di quest’ultimo che, è bene ricordarlo, porterebbe ad un taglio totale anche delle esportazioni iraniane, l’unica fonte di reddito internazionale del paese degno di nota, sono tuttavia piuttosto basse al momento.

Nello specifico, come indica Watkins su Oilprice[10], all’inizio dell’attuale guerra tra Israele e Hamas, l’Iran aveva chiesto ai membri islamici dell’OPEC un embargo petrolifero nei confronti dei sostenitori di Israele. A quel punto, e fino ad oggi, tale appello non è stato ascoltato, principalmente a causa delle pressioni implementate dell’attuale grande influenza in Medio Oriente: la Cina”.

Grafico 1. Key Persian Gulf pipelines, including Iran’s new Goreh-Jask pipeline. Fonte: Worldoil.com

Quest’ultima, infatti, ritiene che se il prezzo del Brent venisse scambiato sopra i 90-95 $/b per più di un trimestre le conseguenze economiche sulla propria crescita economica sarebbero eccessivamente gravose (Pechino è il più grande importatore di greggio al mondo dal 2017).

Inoltre, le economie occidentali permangono il suo principale blocco di esportazioni, con gli Stati Uniti che da soli rappresentano ancora oggi oltre il 16% di tali ricavi[11].

La Cina, non solo è il principale acquirente del petrolio iraniano[12], ma è anche il maggiore gestore del porto di Haifa, il più grande di Israele, che movimenta l’88% degli scambi commerciali di tutti i porti del paese, grazie agli investimenti apportati dalla cinese COSCO[13]. Esso è stato inaugurato nell’agosto 2021: come reagirebbe Pechino se Hezbollah lo attaccasse[14]?

In base a quanto dichiarato l’11 ottobre scorso da Samir Madani, direttore esecutivo di TankerTrackers, la decisione della National Iran Tanker Company (NITC) di far rientrare le petroliere iraniane al terminal di Kharg (da cui viene spedito il 90% di tutto il greggio iraniano), dopo che la settimana scorsa avevano lasciato l’area in previsione della ritorsione israeliana, suggerirebbe che il paese si trovi – al momento – in “modalità di avversione al rischio”[15].

L’evoluzione del conflitto in corso e, con esso, l’effetto sul prezzo del petrolio, dipende quindi da un complesso di fattori che sembrano convergere verso una domanda di stabilizzazione dei mercati e di almeno parziale scollamento fra dinamiche di prezzo e “dinamiche militari”[16].

Focus Usa

In conformità con le cifre dell’Oil Market Report, pubblicato dall’International Energy Agency il 15 ottobre 2024[17], la domanda globale di petrolio è stimata in aumento di 900.000 b/g nel 2024 (anno su anno, invariato rispetto al Report del mese precedente), per complessivi 103.000.000 b/g, circa. Nel 2025, la domanda globale è altresì prevista in crescita di 1.000.000 b/g (anno su anno, +50.000 b/g rispetto al Report del mese precedente)[18].

Ad agosto, le scorte industriali dell’OCSE sono diminuite di 13.400.000 barili, per complessivi 2.811.000.000 barili circa (102.700.000 barili al di sotto della media degli ultimi 5 anni).

A settembre, la produzione petrolifera globale è calata di 640.000 b/g (anno su anno), per complessivi 102.800.000 b/g.

L’output di greggio statunitense (convenzionale e non), dopo il precedente picco di 9.627.000 b/g raggiunto ad aprile 2015, è decresciuto fino al minimo di 8.428.000 b/g toccato il 1° luglio 2016[19]. Dopodiché, ad esclusione della parentesi Covid-19, esso ha ripreso ad aumentare fino al record di 13.500.000 b/g, toccato l’11 ottobre (stime settimanali), che a stretto giro dovrà tuttavia tenere conto di un calo degli investimenti nello shale[20].

In base alle proiezioni divulgate da Baker Hughes[21] il 18 ottobre 2024, le 585 trivelle attualmente attive negli Stati Uniti, di cui 482 (82,3%) sono petrolifere, 99 gasiere (17%), più 4 miste (0,7%), risultano essere 3 meno rispetto a quelle rilevate il 20 settembre 2024, e 39 unità rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

A luglio 2024, le importazioni di greggio degli Stati Uniti d’America sono state 7.123.000 b/g, in calo di 459.000 b/g rispetto ad giugno[22]. Nei primi sette mesi dell’anno in corso, la media delle importazioni statunitensi è stata di 6.683.000 b/g, in lieve aumento rispetto ai 6.610.000 b/g nel 2023, ai 6.281.000 b/g nel 2022, ai 6.114.000 b/g nel 2021 e ai 5.875.000 b/g nel 2020.

