Si rafforza il processo di centralizzazione del settore energetico Usa

Per centralizzazione del capitale, si intende il passaggio di mano di un capitale già esistente come esito di un’incessante lotta tra capitali per la conquista dei mercati, una lotta che porta al fallimento dei più deboli o alla loro acquisizione da parte dei più forti. Questo conflitto determina sempre di più una concentrazione del capitale in poche mani[1].

Ancora oggi, l’analisi della legge di tendenza verso la centralizzazione dei capitali fornisce una serie di dati utili circa l’evoluzione di un mercato[2], ma ha importanti implicazioni anche sullo “stato di salute della democrazia contemporanea”, nonché sulle relazioni diplomatiche internazionali[3].

In questo specifico caso, prenderemo in esame le caratteristiche del processo di centralizzazione attualmente in corso nel settore energetico statunitense[4].

A differenza di quanto avvenuto nel 2020, a causa della crisi da Covid-19, la serie di liquidazioni, fusioni, acquisizioni dei capitali nazionali ad opera di altri capitali nazionali, ma non stranieri, almeno al momento[5], alle quali stiamo assistendo, non è favorita dalla diminuzione della domanda mondiale di greggio che, al contrario, sta costantemente aumentando, né dal crollo del prezzo del barile, che si sta mantenendo su livelli relativamente solidi[6].

Inoltre, sebbene il precedente consolidamento non coincise con la completa scomparsa dei piccoli produttori indipendenti, esso tuttavia censì la sconfitta politica del commissario alle Ferrovie texane, Ryan Sitton, espressione degli operatori di piccole e medie dimensioni, come Parsley Energy e Pioneer Natural Resources, il cui intento era di ridurre intenzionalmente la produzione petrolifera statunitense (in primis, quella texana)[7], unendosi in maniera legalmente vincolante all’OPEC plus[8], in merito agli accordi di aprile 2020[9], e la contemporanea vittoria dell’American Petroleum Institute (API), a sua volta spalleggiata dalle majors ExxonMobil, ConocoPhillips e Chevron.

Più precisamente, il 4 maggio 2020, Sitton dichiarò a Bloomberg[10] che “Quando la domanda tornerà a 90-95 milioni di b/g, il paese con la maggior perdita di produzione di petrolio saranno assolutamente gli Stati Uniti, saremo stati i grandi perdenti nel settore petrolifero globale”.

Se per un verso, la profezia di Sitton non si verificò – infatti, il rapporto tra la produzione di greggio Usa e la domanda petrolifera globale pre Covid-19 è rimasto sostanzialmente invariato rispetto ad oggi – dall’altro, i legami energetici tra la Federazione Russa e l’Arabia Saudita in ambito OPEC plus, che al tempo in molti indicarono sbrigativamente come al capolinea, si sono frattanto ulteriormente rafforzati a discapito degli Stati Uniti d’America.

L’attuale processo di consolidamento nel settore energetico statunitense, in corso dal 2023, si caratterizza invece per la riduzione delle risorse nello shale:

“Il settore petrolifero e del gas naturale sta attraversando un’ondata storica di consolidamento paragonabile a quella che si è verificata alla fine degli anni Novanta e all’inizio del Duemila, dando origine alle moderne supermajor”, ha dichiarato Andrew Dittmar, vicepresidente senior di Enverus, lo scorso gennaio[11]. “Dopo un decennio di investimenti ridotti nell’esplorazione e con i principali shale play statunitensi ampiamente definiti, le fusioni e acquisizioni sono diventate lo strumento preferito per rimpiazzare le riserve in calo e garantire la longevità delle attività upstream redditizie di queste società”, ha precisato Dittmar[12].

La centralizzazione nel settore energetico Usa

Secondo Rystad Energy[13], la crescita della produzione di scisto (non convenzionale) negli Stati Uniti si sta concentrando sempre più nelle mani di pochi grandi operatori.

Più precisamente, le prime sei società del Bacino Permiano, il più grande giacimento di scisto degli Usa, controllano al momento oltre il 60% delle risorse petrolifere nella regione[14].

In base a Oilprice[15], nel 2023, le tre principali operazioni nello scisto hanno raggiunto il valore complessivo di 135 miliardi di dollari (100 miliardi di dollari nel solo Permiano), mentre il valore totale delle transazioni M&A (fusioni & acquisizioni) upstream negli Stati Uniti è stato stimato oltre i 190 miliardi di dollari secondo Energy Intelligence (massimo storico).

Attorno ai 155 miliardi di dollari invece il valore dei consolidamenti sin qui raggiunti nel 2024, di cui 100 miliardi di dollari circa nell’upstream e 45 nel midstream[16].

Di seguito, sono riportati i principali processi di centralizzazione del capitale che si sono realizzati, o che sono in procinto d’essere portati a termine, nel settore energetico degli Stati Uniti d’America dal 2023 ad oggi:

Exxon ha acquistato Pioneer Natural Resources per un valore di 59,5 miliardi di dollari (64,5 miliardi di dollari debito incluso);

Chevron ha acquisito Hess Corporation per un valore di 53 miliardi di dollari (60 miliardi di dollari debito incluso);

Permian Resources ha acquistato Earthstone Energy per un valore di 4,5 miliardi di dollari;

Occidental Petroleum è in procinto di acquisire CrownRock per un valore di 12 miliardi di dollari (debito incluso);

Ovintiv ha pagato 4,3 miliardi di dollari per le aree del Permiano di proprietà della società di private equity EnCap;

APA Corporation ha prelevato Callon Petroleum Company per un valore di 4,5 miliardi di dollari (debito incluso)[17];

Chesapeake Energy è in procinto di acquisire Southwestern Energy per un valore di 7,4 miliardi di dollari. L’operazione farà di Chesapeake la più grande azienda produttrice di gas naturale degli Stati Uniti (attualmente è la seconda), superando EQT Corp[18];

Diamondback Energy ha incorporato Endeavor Energy per un valore di 26 miliardi di dollari, divenendo il terzo produttore nel bacino del Permiano[19];

Chord Energy ed Enerplus si sono fuse grazie ad un accordo dal valore di 11 miliardi di dollari circa[20];

Crescent Energy è in procinto di acquisire SilverBow Resources per un valore di 2,1 miliardi di dollari[21];

ConocoPhillips ha acquistato Marathon Oil per un valore di 22,5 miliardi di dollari (5,4 miliardi di dollari di debito incluso)[22];

Noble Corporation è in procinto di acquisire Diamond Offshore Drilling per un valore di 1,6 miliardi di dollari[23];

Devon Energy ha acquisito Grayson Mill Energy per un valore di 5 miliardi di dollari[24];

DT Midstream è in procinto di acquisire tre sistemi di gasdotti intra statuali dalla Oneok per un valore di 1,2 miliardi di dollari, a dimostrazione di una tendenza verso la centralizzazione che non riguarda il solo upstream, ma anche il cosiddetto midstream (trasporto)[25];

Oneok ha raggiunto un accordo con EnLink Midstream per l’acquisto delle sue rimanenti attività nel Permiano per un valore di 4,3 miliardi di dollari[26].

Secondo diversi analisti, entro la fine del decennio, il consolidamento del settore petrolifero Usa potrebbe lasciare l’industria statunitense con pochi grandi operatori.

Nello specifico, a dicembre 2023, Cole Smead, amministratore delegato di Smead Capital Management, dichiarò che “Probabilmente, entro il 2030, avremo non più di 10 compagnie petrolifere in America”[27].

Centralizzazione e sicurezza energetica

Prima dello scoppio della pandemia, l’utilizzo della tecnica estrattiva del hydraulic fracturing (fratturazione idraulica) aveva permesso agli Stati Uniti d’America di diventare il principale produttore di greggio (tight oil) e gas naturale (shale gas) al mondo, nonché di azzerare la propria dipendenza energetica dall’estero[28].

Più precisamente, a novembre 2019, la produzione di greggio Usa (convenzionale e non) aveva raggiunto il record di 12.994.000 b/g, per poi calare a 9.714.000 b/g a maggio 2020, “naturalmente” e “in base ai prezzi” cioè, in conseguenza dell’impossibilità del fracking di produrre in maniera profittevole dato il basso prezzo del barile[29], secondo le parole dell’allora Presidente Donald Trump.

Il consolidamento che ne seguì, oltre a determinare la riduzione della forza lavoro e l’abbassamento dei costi di produzione[30], permise di superare una parte dei gravi limiti finanziari (anche grazie all’aiuto vitale della Fed)[31] che avevano contraddistinto il settore energetico statunitense sin dalle sue origini, ponendo come nuovo obiettivo primario degli operatori del settore non più l’output, come era stato sino a quel momento, bensì il cash flow[32] e soprattutto i dividendi degli azionisti[33].

Grafico 1. Spese in conto capitale, liquidità dalle operazioni e tasso di reinvestimento per gli operatori statunitensi del tight oil (ottobre 2024)

Fonte: Rystad Energy.

Da allora, l’output di greggio Usa ha ripreso a crescere sino a raggiungere il nuovo massimo di 13.401.000 b/g ad agosto 2024 (+3.687.000 b/g circa rispetto al minimo dell’era pandemica di maggio 2020, ma solamente 407.000 b/g in più rispetto al massimo pre pandemico di novembre 2019), un livello prossimo al relativo picco, secondo diversi analisti[34].

Tuttavia, il principale limite strutturale del fracking[35] – che risiede nella produzione e cioè, nell’alta velocità di esaurimento dei pozzi, tra il 50% e l’85% nell’arco dei primi 1-2 anni, che a sua volta implica continue trivellazioni, al fine di mantenere per lo meno costante l’output[36] – non è affatto venuto meno.

Inoltre, ai dubbi relativi alle risorse effettivamente disponibili in Nord America, si sono frattanto aggiunti quelli concernenti le previsioni di crescita della domanda Usa di gas naturale riconducibile allo sviluppo dell’intelligenza artificiale (AI), la cui alta intensità energetica era stata precedentemente sottostimata[37].

Nell’ipotesi in cui il potenziale estrattivo del fracking[38] statunitense calasse negli anni a venire – ad oggi, esso esprime il 70% circa della produzione totale di greggio (tight oil) e l’80% circa di gas naturale (shale gas) del paese[39] – verrebbe meno un fattore di stabilizzazione fondamentale dei mercati globali dell’oil & gas[40].

In secondo luogo, gli Usa rischierebbero, sia di perdere la leadership mondiale nell’estrazione di petrolio e gas naturale, sia di ri-aumentare la propria dipendenza energetica dall’estero, un’eventualità che l’Amministrazione statunitense farebbe fatica ad accettare[41].

In terzo luogo, venute meno le forniture russe per ragioni geo-politiche, la vulnerabilità della sicurezza energetica dell’Italia e dell’Unione europea rischierebbe di aggravarsi ulteriormente. Ciò, potrebbe verificarsi anche nell’ipotesi in cui la fase di plateau dell’output (stabilizzazione della produzione) del fracking Usa durasse per un periodo relativamente lungo[42].

Al momento, registriamo che la produzione di gas naturale statunitense da formazioni rocciose shale e tight, che rappresenta il 79% dell’output di gas naturale totale, è leggermente diminuita nei primi 9 mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023 (-1%, secondo l’Energy-Term Energy Outlook)[43].

Grafico 2. Produzione totale annuale di gas naturale negli Usa e cambiamenti nella composizione (2000-2024 miliardi di piedi cubi al giorno). Fonte: U.S. Energy Information Administration.

Se tale tendenza dovesse confermarsi sino alla fine del 2024, si tratterebbe della prima diminuzione annuale della produzione di gas di scisto negli Stati Uniti, da quando la U.S. Energy Information Administration iniziò a raccogliere i dati nel lontano 2000.

Focus Usa

In conformità con le cifre dell’Oil Market Report, pubblicato dall’International Energy Agency il 14 novembre 2024[44], la domanda globale di petrolio è stimata in aumento di 920.000 b/g nell’anno corrente (anno su anno, +20.000 b/g rispetto al Report del mese precedente), per complessivi 102.800.000 b/g, circa. Nel 2025, la domanda globale è altresì prevista in crescita di 1.000.000 b/g (anno su anno, invariato rispetto al Report del mese precedente).

A settembre, le scorte industriali dell’OCSE sono diminuite di 36.400.000 barili, per complessivi 2.799.000.000 barili, circa (95.300.000 barili al di sotto della media degli ultimi 5 anni).

A ottobre, la produzione petrolifera globale è aumentata di 290.000 b/g (anno su anno), per complessivi 102.900.000 b/g, in virtù della ripresa dell’output della Libia, che ha più che compensato il contemporaneo calo di Kazakhstan e Iran.

L’output di greggio statunitense (convenzionale e non), dopo il precedente picco di 9.627.000 b/g raggiunto ad aprile 2015, è decresciuto fino al minimo di 8.428.000 b/g toccato il 1° luglio 2016[45]. Dopodiché, ad esclusione della parentesi Covid-19, esso ha ripreso ad aumentare fino al record di 13.500.000 b/g, toccato l’11 ottobre e sostanzialmente mantenuto sino ad oggi (stime settimanali).

In base alle proiezioni divulgate da Baker Hughes[46] il 27 novembre 2024, le 582 trivelle attualmente attive negli Stati Uniti, di cui 477 (82%) sono petrolifere, 100 gasiere (17,2%), più 5 miste (0,8%), risultano essere 3 in meno rispetto a quelle rilevate il 18 ottobre 2024, e 43 in meno rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

Ad agosto 2024, le importazioni di greggio degli Stati Uniti d’America sono state 6.325.000 b/g, in calo di 798.000 b/g rispetto ad luglio[47]. Nei primi otto mesi dell’anno in corso, la media delle importazioni statunitensi è stata di 6.638.000 b/g, in lieve aumento rispetto ai 6.610.000 b/g nel 2023, ai 6.281.000 b/g nel 2022, ai 6.114.000 b/g nel 2021 e ai 5.875.000 b/g nel 2020.

Foto: Alaska Department of Natural Resources

NOTE

