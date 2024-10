Molteni: “Israele deve puntare anche sulla diplomazia per risolvere il conflitto”

La situazione nel conflitto in Medio Oriente, il dibattito in Israele sull’apertura dei negoziati per la liberazione degli ostaggi in mano ad Hamas e l’influenza delle elezioni statunitensi. Questi i temi al centro dell’intervista a Mirko Molteni a TGCOM 24 nel pomeriggio del 30 ottobre.

Guarda il video qui sotto, a questo link o sul canale You Tube di Analisi Difesa.