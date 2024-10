Tank Leopard 2A8 per la Croazia, semoventi Caesar per il Portogallo

Il governo croato ha annunciato l’acquisto di 50 carri armati Leopard 2 A8 dalla Germania secondo quanto reso noto dal ministro della Difesa croato Ivan Anusic dopo l’incontro di ieri con il suo omologo tedesco, Boris Pistorius. La Croazia rimpiazzerà così nel battaglione carri della brigata corazzata del suo esercito i tank M84, versione jugoslava del T-72 russo aggiornati allo standard A4.

L’esercito croato dispone di 7.800 militari con due brigaste, una corazzata e una meccanizzata. Con i Leopard 2 A8 la Croazia completa il rinnovo dei suoi mezzi corazzati dopo il recente arrivo di 25 dei 76 veicoli da combattimento Bradley M2A2 ex US Army (ma l’ordine complessivo potrebbe riguardare 93 Bradley) ricondizionati in seguito a una commessa finanziata da Washington con 757 milioni di dollari nell’ambito del Programma ERIP, teso a fornire agli stati alleati equipaggiamenti statunitensi a rimpiazzo di mezzi ex sovietici o di produzione russa.

Una trentina dei 746 carri armati di M-84A4 e 30 veicoli cingolati da combattimento BVP M80 (100 in servizio) rimpiazzati dai Bradley (nella foto sotto), verranno ceduti da Zagabria all’Ucraina entro la fine di quest’anno: la Croazia ha già fornito aiuti militari a Kiev per 200 milioni di euro.

“L’acquisto dei nostri carri armati Leopard 2 A8 da parte della Croazia rafforza la Germania come sede industriale e garantisce standard comuni all’interno della NATO”, ha sottolineato Pistorius.

Non è stato teso noto l’importo della commessa croata per i nuovi tank Leopard 2A8 che interesserà KMW e Rheinmetall, nè se comprenderà anche mezzi speciali su scafo Leopard 2 né la tempistica della consegna.

Nuove acquisizioni anche per l’Esercito Portoghese. Il 29 ottobre fonti di stampa hanno rivelato che il ministero della Difesa di Lisbona acquisterà un massimo di 36 semoventi d’artiglieria da 155mm Caesar dal gruppo francese Nexter (KNDS France) entro il 2034.

Il quotidiano francese Les Echos ha scritto che Lisbona prevede di sostituire i suoi obici statunitensi obsoleti, i semoventi M109A5 (18 in servizio e 6 in riserva secondo il Military Balance) ma con ogni probabilità anche i vecchi 24 obici trainati da 155mm M114A1 affiancati da 17 L119 Light Gun da 105 mm.

Il Portogallo si unirà a una commessa congiunta di Caesar gestita dalla Direzione Generale degli Armamenti (DGA) francese per gli eserciti di Francia, Croazia ed Estonia a cui potrebbe aggiungersi anche la Slovenia.

Foto: Ministero Difesa tedesco, KMW, US Army e Armèe de Terre