Israele e Iran aumentano le spese per la Difesa

I ministri del governo di Israele hanno approvato il 1° novembre il bilancio statale 2025 e l’hanno inviato alla Knesset (il parlamento monocamerale del Paese) per completare l’iter legislativo. Il bilancio include un forte aumento del budget del ministero della Difesa, che ammonterà a 102 miliardi di shekel israeliani (27,2 miliardi di dollari) contro i 19,2 miliardi di dollari di quest’anno.

L’incremento del budget, che potrebbe anche salire fino a 150 miliardi di shekel (40,1 miliardi di dollari), dipenderà dai negoziati tra il ministero della Difesa e funzionari del ministero delle Finanze.

Nel 2024 gli Stati Uniti hanno fornito inoltre 8,7 miliardi di dollari di aiuti militari in aggiunta agli stanziamenti annuali che Washington trasferisce a Israele sotto forma di prodotti statunitensi per la Difesa per un valore di 3,8 miliardi di dollari (importo stabilito dall’Amministrazione Obama fino al 2028). Altre fonti riferiscono che dall’inizio del conflitto con l’attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre 2023 gli Stati Uniti hanno trasferito oltre 167 miliardi di aiuti militari a Israele.

Il Bilancio dello Stato Ebraico prevede aumenti di tasse e tagli di spesa per cercare di controllare un deficit di bilancio oggi pari all’8,5% del PIL. Tuttavia, la spesa totale è stata fissata a 744 miliardi di shekel (182 miliardi di euro), di cui 161 miliardi (circa 40 miliardi di euro) saranno spesi per il servizio del debito.

L’aumento dei costi della guerra (con il dispiegamento di migliaia di soldati e e riservisti nella Striscia di Gaza e in Libano) Israele ha dovuto aumentare le spese militari in un contesto di rallentamento dell’economia dovuto alla mancanza di lavoratori.

L’assenza di decine di migliaia di riservisti in servizio al fronte e l’esclusione di migliaia di lavoratori palestinesi da Israele per motivi di sicurezza, che si sono aggiunti ai costi della guerra, hanno influito negativamente su settori importanti come la tecnologia, l’edilizia e l’agricoltura.

Il governo israeliano ha tagliato per la seconda volta quest’anno le previsioni di crescita per il 2024, portandole ad appena lo 0,4% da una precedente stima dell’1,1%. Si tratta di un bilancio che assicura priorità alla sicurezza dello Stato e alla vittoria nella guerra, oltre a mantenere la resilienza dell’economia del Paese, ha dichiarato il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich in un comunicato.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che gli stanziamenti per la difesa potrebbero essere aumentati ulteriormente, sia aggiungendo fondi al bilancio prima del voto parlamentare di gennaio, sia attraverso un bilancio supplementare.

I leader dell’opposizione israeliana ritengono che il bilancio ignori il benessere dei cittadini a livello di politica di bilancio e la creazione di spese ministeriali non necessarie. Il leader dell’opposizione Yair Lapid ha dichiarato sul suo account della piattaforma X che il governo ha approvato un “bilancio sconsiderato” che aumenterà i costi per le famiglie israeliane di 20.000 sicli (circa 5.000 euro) all’anno.

Allo stesso modo, il presidente del Partito di Unità Nazionale Benny Gantz ha accusato l’esecutivo di aver autorizzato 4 miliardi di shekel (un miliardo di euro) per mantenere la coalizione di governo, piuttosto che per il benessere dei cittadini israeliani e per le spese di guerra, ha detto sul suo account X.

Il 29 ottobre anche il governo iraniano ha reso noto di volee aumentare il bilancio della Difesa di circa il 200%, secondo quanto reso noto dal portavoce del governo Fatemeh Mohajerani che non ha fornito ulteriori dettagli.

Il presidente Masoud Pezeshkian ha presentato al Parlamento il 22 ottobre il disegno di legge di bilancio per il prossimo anno fiscale che inizierà il 21 marzo 2025. Il presidente ha affermato che uno dei principi fondamentali è quello di rafforzare la Difesa dell’Iran, considerando le circostanze regionali e le minacce contro il Paese. Il Military Balance stima le spese militari iraniane nel 2024 intorno ai 9 miliardi di dollari.

Foto RSI