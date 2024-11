Trump contro Zelensky: il piano per porre fine alla guerra (Ft. G. Gaiani)

Trump promette una soluzione “in 24 ore” per fermare la guerra in Ucraina con un paio di telefonate, magari a Putin. Zelensky è sempre più in bilico, la svolta alla Casa Bianca gli toglie terreno sotto i piedi, proprio mentre è in calo di consenso, a causa della drammatica situazione sul campo e della mobilitazione forzata. Ma la Russia è pronta a parlare con Washington? E come ne uscirà l’Europa?

Con Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa, parliamo delle prospettive che si aprono con la vittoria di The Donald per la fine della guerra

L’intervista al direttore di Analisi Difesa a Ottolina TV la mattina del 7 novembre.

Guarda il video qui sotto o a questo link.