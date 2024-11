La Romania conferma l’acquisto di 32 velivoli da combattimento F-35A

Il governo rumeno ha confermato con la firma di una Lettera di Offerta e Accettazione (LOA) l’intenzione di acquistare, attraverso la procedura di Foreign Military Sale del governo degli Stati Uniti, 32 velivoli di quinta generazione F-35 Lightning II di Lockheed Martin.

“Siamo lieti di accogliere la Romania nel programma F-35,” ha dichiarato il tenente generale Mike Schmidt, Direttore e Responsabile Esecutivo del Joint Program Office dell’F-35. “L’integrazione dell’F-35 Lightning II nell’Aeronautica Militare rumena andrà a rafforzare in modo significativo le capacità di deterrenza della NATO, assicurando vantaggi strategici, operativi e tattici senza eguali. Il Joint Program Office dell’F-35 si impegna a consolidare la proficua collaborazione con la Romania, ad assicurare una transizione efficace e a garantire un ampio supporto ai piloti e agli addetti alla manutenzione della forza alleata, mentre procediamo insieme in questo grande progetto.”

“Da quasi 30 anni, la Romania e Lockheed Martin sono partner nel campo della difesa e della sicurezza,” ha commentato Bridget Lauderdale, Vicepresidente di Lockheed Martin e General Manager del programma F-35 Lightning II. “L’acquisizione dell’F-35 contribuisce a rafforzare ulteriormente la sicurezza nazionale e la capacità di deterrenza della Romania.”

“La crescente presenza dell’F-35 in Europa è la dimostrazione della capacità di deterrenza dell’alleanza e sta ponendo le basi per il potere aereo di prossima generazione della NATO e delle nazioni alleate”, ha dichiarato Mara Motherway, Vicepresidente di Lockheed Martin per la Strategia e lo Sviluppo del Business.

Il comunicato di Lockheed Martin valuta che “l’F-35 rappresenta la soluzione più economicamente sostenibile per la Romania, in quanto unisce una capacità operativa senza precedenti a una rete di supporto globale accessibile ed efficiente. Questa partnership ha l’obiettivo di raggiungere progressi tecnologici, che andranno a rafforzare la posizione della Romania nel panorama della difesa globale. Inoltre, è un importante passo avanti per la tecnologia della difesa e la collaborazione a livello internazionale.

Gli F-35 dell’Aeronautica Militare rumena si integreranno senza difficoltà con le attuali flotte di F-16, andando a potenziare le capacità uniche e straordinarie di ciascun velivolo, definendo un solido profilo di difesa. Lo scorso anno, Lockheed Martin e i governi di Romania e Paesi Bassi hanno istituito il Centro europeo di addestramento degli F-16 (EFTC) in Romania. Le partnership in essere presso l’EFTC assicurano addestramenti personalizzati a un ritmo accelerato, garantendo ai piloti rumeni una preparazione completa per svolgere le missioni in modo sicuro ed efficace”.

Attualmente, 20 nazioni hanno adottato ’F-35 di cui oltre 1.000 esemplari sono oggi operativi in tutto il mondo e hanno superato le 940.000 ore di volo cumulative. Gli F-35 operano da 33 basi in tutto il mondo.

(con fonte comunicato di Lockheed Martin)

Immagini: Lockheed Martin