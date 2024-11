Airbus consegna il primo di 82 elicotteri H145M alle Forze Armate tedesche

A meno di un anno dalla firma del contratto, Airbus Helicopters ha consegnato il primo di un massimo di 82 elicotteri H145M ordinati dalla Germania presso lo stabilimento di Donauwörth. La Bundeswehr ha chiamato i suoi nuovi H145M “Leichter Kampfhubschrauber” (elicottero da combattimento leggero), o LKH. Le missioni dell’elicottero comprendono l’addestramento, la ricognizione, le operazioni delle forze speciali e l’attacco leggero.

Questo primo elicottero è dedicato alle operazioni di addestramento e sarà utilizzato presso la base dell’esercito tedesco di Bückeburg. La prima consegna di un H145M LKH nella configurazione di attacco leggero al cliente tedesco è prevista per il 2025, come da contratto. L’addestramento dei piloti della Bundeswehr è iniziato già nell’agosto di quest’anno.

Nel dicembre 2023 la Bundeswehr e Airbus Helicopters hanno firmato un contratto per l’acquisto di un massimo di 82 elicotteri multiruolo H145M (62 ordini fermi più 20 opzioni), il più grande ordine mai effettuato per l’H145M e di conseguenza il più significativo per il sistema di gestione delle armi HForce. Il contratto comprende anche sette anni di supporto e servizi, garantendo un’ottimale entrata in servizio e supporto. L’esercito tedesco riceverà 57 elicotteri, mentre le forze speciali della Luftwaffe ne riceveranno cinque.

L’H145M è un elicottero militare multi-ruolo che offre un’ampia gamma di capacità operative. In pochi minuti può essere riconfigurato da una versione di attacco leggero, con armamenti balistici assiali e guidati e un sistema di autoprotezione avanzato, a una versione per operazioni speciali con attrezzature per discesa rapida. I pacchetti di missione comprendono inoltre capacità di sollevamento e trasporto esterno.

La versione standard degli H145M ordinati è dotata di predisposizioni fisse, inclusi l’HForce, il sistema di gestione delle armi sviluppato da Airbus Helicopters. Questo consente alla Bundeswehr di addestrare i propri piloti sullo stesso tipo di elicottero utilizzato per operazioni e combattimenti, eliminando costosi trasferimenti di tipo e raggiungendo il massimo livello di professionalità.

L’H145M è la versione militare dell’affidabile elicottero leggero bimotore H145. La flotta globale della famiglia H145 ha accumulato quasi otto milioni di ore di volo. È utilizzato da forze armate e di polizia in tutto il mondo per le missioni più impegnative. La Bundeswehr opera già 24 elicotteri H145 per operazioni delle forze speciali e missioni di ricerca e soccorso.

L’Esercito statunitense impiega quasi 500 elicotteri della famiglia H145, denominati UH-72 Lakota, che hanno accumulato oltre 1,5 milioni di ore di volo. Tra gli operatori militari della famiglia H145 vi sono Ungheria, Serbia, Lussemburgo, Thailandia, Ecuador e Honduras. Ordini recenti includono Cipro (sei elicotteri), Belgio (17) e Brunei (sei).

Alimentato da due motori Turbomeca Arriel 2E, l’H145M è dotato di un controllo digitale completo dei motori (FADEC). Inoltre, l’elicottero è equipaggiato con l’avionica digitale Helionix, che include, oltre alla gestione innovativa dei dati di volo, un autopilota a quattro assi ad alte prestazioni che riduce il carico di lavoro del pilota durante le missioni. Grazie alla sua impronta acustica particolarmente ridotta, l’H145M è l’elicottero più silenzioso nella sua categoria.

Copyright Airbus Helicopters – Cara Irina Wagner