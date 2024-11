A Roma il 26 novembre il terzo Convegno Machiavelli Difesa

Il Centro Studi Politici e Strategici Machiavelli è lieto di annunciare il suo Convegno Machiavelli Difesa 2024, un evento annuale giunto ormai alla terza edizione. L’evento si terrà il 26 novembre 2024 a Roma, presso l’Università degli Studi Link, in Via del Casale di S. Pio V 44.

Il tema generale di quest’anno è: “La NATO verso il 2030. Strategie per un futuro incerto”, declinato in varie sessioni, in cui saranno discussi argomenti quali le nuove minacce alla sicurezza internazionale, l’evoluzione della dinamica internazionale, l’agenda NATO 2030, le strategie per rafforzare la deterrenza e la difesa, l’espansione delle partnership al di fuori dell’area euro-atlantica, il ruolo dell’Italia nella NATO e l’industria militare europea e transatlantica.

Il convegno riunirà esperti, leader politici e militari per discutere le sfide e le opportunità che la NATO affronterà nel prossimo decennio. Tra i relatori confermati il Sottosegretario Matteo Perego di Cremnago, il Presidente della Commissione Difesa On. Antonino Minardo, l’ex ministro Roberta Pinotti e l’ex sottosegretario Guglielmo Picchi, il Presidente designato del Comitato Militare della NATO ed ex capo di SMD Amm. Giuseppe Cavo Dragone e il consigliere del Ministro della Difesa, già consigliere diplomatico a Palazzo Chigi, Amb. Francesco Maria Talò.

Saranno inoltre presenti alti rappresentanti di Esercito, Marina e Aeronautica e importanti dirigenti di aziende come Leonardo, Avio e Lockheed Martin.



Il convegno è aperto al pubblico e l’ingresso è gratuito. Per registrarsi, visitare il sito web del Centro Machiavelli www.centromachiavelli.com

Il Centro Studi Politici e Strategici Machiavelli è un think tank indipendente che si dedica all’analisi della politica e della società. Il Centro è impegnato a promuovere il dibattito pubblico e a contribuire alla formulazione di politiche che rafforzino la sicurezza e la prosperità dell’Italia.

Il convegno “La NATO verso il 2030. Strategie per un futuro incerto” è un’importante opportunità per discutere il futuro della NATO e il ruolo dell’Italia nell’Alleanza.

PROGRAMMA:

L’ingresso avverrà previa registrazione del partecipante, che si potrà effettuare alla postazione di benvenuto il giorno stesso dell’evento. Per velocizzare l’accesso e agevolare l’organizzazione si raccomanda tuttavia di effettuare la registrazione anticipata online.

I lavori si terranno presso l’Aula Magna “Franco Frattini”. Nello spazio antistante la stessa sarà allestita un’area espositiva per aziende e associazioni. Aspiranti espositori possono comunicare il loro interesse tramite e-mail.

L’accesso alla sala sarà consentito per tutta la durata dell’evento.

Sarà offerto un pranzo leggero a buffet ai partecipanti.

dalle 9.30 a conclusione evento: Registrazione dei partecipanti

10.00-10.20: SALUTI INTRODUTTIVI

Prof. Roberto Russo – Direttore Generale dell’Università degli Studi Link

Dott. Daniele Scalea – Presidente del Centro Studi Machiavelli

Messaggio di On. Guido Crosetto – Ministro della Difesa

10.20-10.45: DISCORSI DI APERTURA

On. Antonino Minardo – Presidente della Commissione Difesa, Camera dei Deputati

Gen. C.A. Angelo Michele Ristuccia – Comandante delle Forze Operative Sud dell’Esercito

10.45-11.15: La nuova amministrazione USA e le relazioni transatlantiche

▪️ PANEL:

Dott. Germano Dottori – Consigliere scientifico di “Limes”

On. Guglielmo Picchi – Direttore per le Relazioni internazionali del Centro Studi Machiavelli

Modera: Dott. Claudio Antonelli – Vice-Direttore de “La Verità”

11.15-12.30: Agenda NATO 2030 e NATO globale: evoluzioni del concetto strategico

▪️ KEYNOTE SPEECH:

Amm. Giuseppe Cavo Dragone – Presidente designato del Comitato Militare NATO, già Capo di SMD

▪️ PANEL:

Gen. C.A. (aus.) Francesco Diella – Già Direttore ISSMI e NATO IMS-CS

Sen. Roberta Pinotti – Già Ministro della Difesa

Amb. Francesco Maria Talò – Consigliere del Ministro della Difesa

Modera: Dott.ssa Flavia Giacobbe – Direttrice responsabile di “Formiche” e “Airpress”

12.30-13.00: Pausa pranzo con rinfresco

13.00-13.45: Il fianco Sud della NATO e i nuovi scenari in Medio Oriente

▪️ PANEL:

On. Lorenzo Cesa – Presidente della Delegazione alla NATO-PA

Dott. Gianandrea Gaiani – Direttore di “Analisi Difesa”

Dott. Fabrizio Luciolli – Presidente del Comitato Atlantico Italiano

Modera: Gen. B. (aus.) Giuseppe Morabito – Senior Fellow del Centro Studi Machiavelli

13.45-14.45: Tecnologia integrata multi-dominio: difesa dei confini e dei territori

▪️ PANEL:

Prof.ssa Elisabetta Mantuano – Delegata alla ricerca UniLink

Prof.ssa Manuela Minozzi – Responsabile scientifica programma “Paride” UniLink

Prof. Francesco Zampognaro – Dipartimento Ingegneria Informatica UniLink

Modera: Dott. Vincenzo Iellamo – Responsabile Ufficio Ricerca UniLink

14.45-15.45: L’industria militare per la difesa europea e transatlantica

▪️ PANEL:

Ing. Lorenzo Mariani – Condirettore Generale di Leonardo

Dott. Emanuele Serafini – Vice President Western Europe di Lockheed Martin

Modera: On. Guglielmo Picchi – Direttore per le Relazioni internazionali del Centro Studi Machiavelli

15.45-16.45: L’importanza dei collegamenti sottomarini

▪️ DISCORSO:

On. Matteo Perego di Cremnago – Sottosegretario alla Difesa

▪️ PANEL:

A.I. (c.a.) Fabio Caffio – Esperto di diritto internazionale

Amm. D. Marco Tomassetti – Capo del VII Reparto dello Stato Maggiore Marina

Modera: Dott.ssa Silvia Roberto – Giornalista

16.45-17.30: Typhoon, F35, GCAP: presente e futuro dell’aeronautica

▪️ PANEL:

Ing. Giuseppe Cossiga – Presidente di AIAD

Gen. B.A. Roberto Del Vecchio – Capo del 3° Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica

Modera: Dott. Paolo Mauri – “InsideOver”

17.30-18.30: Difesa e diplomazia nell’aerospazio

▪️ PANEL:

Dott. Stefano Gualandris – Membro CdA dell’Agenzia Spaziale Italiana

Gen. B. Luca Monaco – Comandante delle Operazioni Spaziali

Dott. Stefano Stefanile – Direttore per le Relazioni istituzionali di AVIO

Modera: Dott. Matteo Carnieletto – “Il Giornale”

