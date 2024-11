MoU tra Fincantieri e la Marina del Pakistan

Fincantieri, uno dei principali gruppi cantieristici al mondo, e la Marina del Pakistan hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per esplorare opportunità di cooperazione nei settori della formazione, della ricerca e sviluppo, oltre che per possibili progetti futuri.

La cerimonia di firma si è tenuta tra Mauro Manzini, Responsabile Vendite della Divisione Navi Militari di Fincantieri, e il Comandante Syed Ali Sarfraz della Marina del Pakistan, nonché Direttore del Pakistan Maritime Science & Technology Park (PMSTP), durante la 12ª edizione di IDEAS, fiera internazionale della difesa, attualmente in corso a Karachi.

La collaborazione sarà basata presso il PMSTP, dove Fincantieri intende rafforzare la propria presenza nell’industria marittima del Pakistan e consolidare il rapporto con la Marina del Paese per supportarne gli obiettivi strategici.

Situato a Karachi, il PMSTP è stato concepito per promuovere la crescita dei settori marittimi, inclusa la cantieristica navale, e per favorire l’innovazione e lo sviluppo di nuovi progetti destinati alla Marina del Pakistan.

Fonte; comunicato Fincantieri