MBDA et Matra Électronique creano un centro di eccellenza per l’elettronica della Difesa in Europa

MBDA, leader europeo nei sistemi d’arma complessi, e la sua controllata Matra Électronique (MEL), specializzata nella produzione di apparati elettronici di alta precisione, hanno inaugurato insieme il nuovo sito a Venette lunedì 18 novembre.

La realizzazione di questo nuovo sito, un nuovo luogo di lavoro per i 440 dipendenti di MEL, segna una tappa importante nella strategia di crescita dell’azienda; fin dalla sua creazione, MEL è sempre stata ubicata nel cuore della regione industriale dell’Alta Francia. Per MBDA questo investimento contribuisce ad un rapido incremento delle capacità difensive in Francia e in tutta Europa, rispondendo allo stesso tempo alle necessità dei futuri programmi del Gruppo.

Attraverso il suo nuovo impianto a Venette, MEL ha incrementato la sua capacità di trasferimento settimanale di componenti elettronici di 2.5 volte, passando da 200.000 a 500.000 componenti trasferiti.

MBDA e la sua controllata MEL creano così un nuovo stabilimento 4.0 nel cuore della regione industriale Hauts-de-France, al servizio dell’“economia di guerra” e dell’economia locale

In occasione della cerimonia di inaugurazione, Eric Béranger, CEO di MBDA, ha dichiarato: “Le donne e gli uomini di Matra Électronique rivestono un ruolo essenziale per la missione del Gruppo MBDA. Insieme, stiamo creando un modello industriale sostenibile, innovativo e ad elevato valore aggiunto per rispondere alle sfide di sovranità in Francia, in Europa e tra i nostri alleati. Attraverso questo nuovo stabilimento, stiamo perseguendo il nostro impegno per l’economia di guerra: accelerazione immediata della capacità di produzione, sviluppo e aggregazione delle capacità industriali in Francia e la capacità di accelerare ancor di più nei mesi e negli anni a venire”.

Frédéric Wilmot, Presidente di Matra Électronique e Industrial Director di MBDA Francia, ha aggiunto: “Mettendo insieme le tecnologie e le competenze da cui dipendiamo per garantire la nostra sovranità nel settore dell’elettronica, il nostro nuovo sito si colloca al cuore di un ecosistema locale, dinamico, rivolto al futuro, che contribuisce alla resilenza della nostra supply chain e allo sviluppo delle nostre attività. Ci consente inoltre di mantenere competenze avanzate e capacità di lavoro essenziali sul territorio”.

Questo nuovo stabilimento 4.0, connesso e modulare, rafforza la flessibilità e la competitività di MEL. Rappresenta un incremento di dimensioni pari a un terzo dell’area, apre alla possibilità di estensioni future, consente a MEL di adattarsi rapidamente alle sempre crescenti necessità dei clienti, costituendo una leva per la crescita negli anni a venire.

I dipendenti beneficeranno dei moderni spazi, rendendo l’azienda un posto di lavoro più attrattivo, con un sito progettato inoltre per minimizzare il suo impatto sull’ambiente. Infine, è parte di un dinamico ecosistema, di player industriali e locali, che contribuiranno a rafforzare l’intera catena del valore industriale.

Stabilito nel 2016 attraverso il supporto del programma “France relance”, questo progetto attesta l’ambizione congiunta di MBDA e MEL nel contribuire allo sviluppo di soluzioni di massimo livello tecnologico e sovrane per i loro clienti, anticipando le sfide di domani.

Fonte: comunicato MBDA