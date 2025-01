Esercitazione Noble Freedom per il Battle Group NATO in Ungheria

Con l’esercitazione Noble Freedom si conclude l’ultimo atto della fase addestrativa, denominata “Rising”, del Battle Group della NATO schierato sul territorio ungherese nell’ambito dell’Operazione Forward Land Forces (FLF).

La Field Training Exercise (FTX) e successivamente la Live Fire Exercise (LFX) sono state sviluppate per testare le capacità di cooperazione e coordinazione del fuoco delle unità sul campo in uno scenario operativo prettamente difensivo.

L’esercitazione ha visto la partecipazione di circa trecento militari e cento veicoli (civili e militari) appartenenti alla Brigata alpina Julia, 11° Brigata meccanizzata ungherese e a un’esigua componente della Military Police croata. Le unità in campo hanno potuto mettere in atto le procedure tecnico-tattiche apprese nella precedente fase e perfezionare i compiti tattici relativi alle attività difensive in scenari moderni.

L’intera attività addestrativa è stata coordinata dallo staff multinazionale del Battle Group NATO, di base presso la città di Várpalota, ma per tutta la durata delle operazioni dislocato all’interno della base di Camp Croft. In questo contesto si è dimostrata fondamentale la stretta collaborazione tra i National Contingent Commanders (NCCs) che, oltre a confermare gli ottimi rapporti tra i Paesi, ha assicurato la leadership congiunta delle unità sul campo, ottimizzando il risultato operativo e permettendo lo sviluppo di una manovra lineare.

La Compagnia di manovra italiana, inserita all’interno del Battle Group, ha partecipato schierando sul terreno due plotoni di fanteria, un plotone mortai pesanti e un team di tiratori scelti del 5° Reggimento alpini, un plotone guastatori del 2° Reggimento genio guastatori, una sezione d’artiglieria con FH-70 del 3° Reggimento artiglieria da montagna e un plotone esplorante dotato di Blindo Centauro del Piemonte Cavalleria (2°).

L’intera esercitazione si è svolta nell’area addestrativa ungherese che si snoda tra il poligono di “Zero point” e il poligono di “Koros Hill”, a circa quindici minuti dalla base di Camp Croft (Veszprém).

L’esercitazione Noble Freedom conferma la preparazione tecnico-tattica dei nostri militari e la completa sinergia nell’operare con gli altri eserciti dei Paesi della NATO per garantire una comune politica di sicurezza e sviluppare un’efficace strategia di deterrenza.

Fonte: Stato Maggiore Difesa