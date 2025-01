La missione italiana a Niamey continua ad addestrare le forze armate del Niger

La Missione Bilaterale di Supporto in Niger (MISIN) ha dato avvio al nuovo ciclo addestrativo in favore delle Forze Armate nigerine, nell’ambito della collaborazione tra i due Paesi.

L’Italia, che continua a svolgere un ruolo significativo attraverso la MISIN, impegnerà, nell’arco del 2025, numerosi teams di addestramento dell’Esercito per sviluppare corsi di addestramento basico e avanzato, in favore delle Forces Armées Nigériennes (FAN) e delle Forze di sicurezza, per addestrare il personale all’aviolancio di unità e materiali, alla condotta di operazioni fluviali e al Counter IED.

Inoltre, sono stati avviati i primi corsi con l’impiego di teams dell’Arma dei Carabinieri per la formazione nei settori delle Tecniche di investigazione (TI), delle Tecniche di intervento operativo (TIO) e delle Aliquote di primo intervento e supporto (API/SOS).

L’offerta formativa italiana ha realizzato dal 2018 oltre 400 corsi e formato più di 11.000 militari in vari ambiti, raggiungendo la massima espressione in occasione della più grande campagna lanci mai condotta in Niger, svoltasi nei mesi di novembre e dicembre 2024, con cui, dopo il lancio di 754 paracadutisti e 24 carichi, sono stati brevettati 150 paracadutisti, oltre alla qualifica dei “Ripiegatori di paracadute” e degli “Avio rifornitori”.

Le attività di addestramento della MISIN sono finalizzate a soddisfare le richieste della controparte per rafforzarne le capacità nel contrastare traffici illegali e minacce alla sicurezza, contribuendo così alla stabilizzazione dell’area.

La Difesa, tramite la MISIN, sviluppa, inoltre, nel settore della Cooperazione civile militare, molteplici attività a favore della popolazione, prioritariamente nel settore sanitario, scolastico, alimentare, infrastrutturale ed emergenziale. Nel 2024, in tale ambito, sono stati realizzati 59 progetti per un valore 1 milione di euro.

Particolare rilevanza assume il progetto in corso d’opera per la costruzione del Centro di medicina aerospaziale del Niger (Centre de Compétences Médicales Aérospatiale du Niger – CEMEDAN) che, grazie all’elevata capacità di diagnostica strumentale, consentirà di certificare l’idoneità al volo di tutto il personale navigante e si porrà, nel contempo, come centro di eccellenza, unico nel suo genere, in tutta l’area del Sahel.

Fonte: Stato Maggiore Difesa