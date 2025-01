Proseguono i lavori sull’aereo AEW della Corea del Nord

Secondo il portale d’informazioni della penisola coreana 38° North, un video girato da un turista in Corea del Nord ha consentito una visione più ravvicinata dell’Ilyushin Il-76 (Codice NATO “Candid”) appartenente alla compagnia di bandiera Air Koryo, un aereo da trasporto che, come anticipato da Analisi Difesa nel gennaio del 2024, potrebbe essere oggetto di trasformazione nel primo aereo Airborne Early Warning (AEW) del Paese.

Nel dettaglio l’Il-76 è stato ripreso lo scorso fine ottobre in occasione di un filmato girato a bordo di un volo Air Koryo in partenza dall’aeroporto internazionale Sunan di Pyongyang.

L’aereo, che faceva parte della flotta cargo di Air Koryo, è in una struttura di manutenzione presso l’aeroporto da poco più di un anno.

Ricordiamo che le immagini satellitari commerciali hanno rivelato già dall’ottobre 2023 dei lavori sulla parte superiore della fusoliera coerenti con un piedistallo per l’antenna radar.

Il nuovo video mostra il “Candid” di lato, con una struttura squadrata visibile in cima alla fusoliera decisamente compatibile con la doppia trave del rotodome anche se la distanza da cui è stato ripreso il video in questione, pari a circa 500 metri, non ha permesso di apprezzare i dettagli minimali della struttura in oggetto.

Altre riprese satellitari mostrano inoltre una recinzione attorno all’aereo che serve sia a tenere il personale lontano dal velivolo sia a nascondere (parzialmente) i materiali alla vista.

Dalla data di ripresa del video le immagini satellitari commerciali indicano che l’aereo è stato successivamente spostato dalla sua posizione adiacente all’hangar di manutenzione ma anche in questo caso le immagini disponibili non risultano sufficientemente dettagliate per determinare se il radome è stato aggiunto e dunque se la conversione sia vicina al completamento.

Foto Maxar e 38th North