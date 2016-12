L’aeronautica cinese testa un nuovo missile aria-aria a lungo raggio

Le Forze aeree dell’Esercito popolare di liberazione cinese (PLAAM) avrebbero eseguito un test di volo con un nuovo missile aria-aria a lunga gittata. Secondo il sito popsci.com, il 2 novembre scorso sarebbe stata pubblicata sulla piattaforma Weibo un fotografia che mostra il nuovo missile agganciato alle ali di un caccia Shenyang Aircraft Corporation (SAC) J-16 in fase di decollo.

L’immagine, rimossa immediatamente dal web, è stata analizzata da Henri Kenhmann, specialista statunitense in sistemi d’arma cinesi. Risulterebbe che il missile potrebbe essere catalogato come arma contro velivoli Airborne Early Warning and Control (AEW&C) o contro rifornitori.

Potrebbe, inoltre, essere spinto da un motore a propellente solido e dovrebbe essere lungo 5,8 m ed avere un diametro di 300 mm. La traiettoria di volo sarebbe controllata attraverso le alette di coda, in linea con i missili aria-aria di ultima generazione, e l’ara sarebbe dotata di un radar di ricerca attivo e di un sistema di ricerca agli infrarossi, il tutto installato all’interno dell’ogiva anteriore del muso. Subito dietro sarebbe presente la testata, il sistema di guida e i sensori di prossimità e per ultimo quattro antenne equidistanti tra di loro associabili al sistema di denotazione. (IT log defence)

Foto: qianznhan.com