Haftar sulla portaerei Kuznetsov: Putin sbarca in Libia

Il comandante dell’esercito nazionale che fa capo all’Assemblea dei deputati di Tobruk, Khalifa Haftar, ha visitato ieri la portaerei russa Admiral Kuznetsov dove è giunto probabilmente con un elicottero della Marina russa durante la fase di rientro della nave dalla missione effettuata nelle acque siriane.

In video conferenza dalla portaerei Haftar ha discusso con il ministro della Difesa di Mosca, Serghei Shoiugu, della lotta al terrorismo in Medio Oriente. Lo ha reso noto il servizio stampa del ministero della Difesa russo in un comunicato. La Kuznetsov, disimpegnata dalle operazioni in Siria, fa parte della Flotta del nord e sta tornando alla sua base. Nel corso della visita ad Haftar sono stati consegnati medicinali di prima necessità per i militari libici e la popolazione civile della Cirenaica.

Secondo quanto riferiscono fonti libiche citate dalla tv satellitare al Arabiya “una delegazione di militari russi è giunta ieri a Tobruk”, città sede del governo provvisorio che osteggia l’esecutivo di Accordo Nazionale del premier Faez al Sarraj riconosciuto dalle Nazioni Unite.

Non è chiaro se la fonte araba si riferisca all’elicottero che ha portato Haftar sulla portaerei russa o se si trattasse di una delegazione tecnica giunta a Tobruk parallelamente con la visita di Haftar alla Kuznetsov.

La stessa emittente saudita riferisce che “i militari avranno un incontro con il maresciallo Haftar, comandante dell’esercito nazionale che fa capo all’Assemblea dei deputati di Tobruk ed anche con il presidente della stessa Assemblea Aqilah Saleh”.

Lo scorso novembre il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha ricevuto a Mosca il generale Haftar, il quale aveva dichiarato di aver chiesto ai suoi interlocutori russi “sostegno militare” per il suo esercito.

Haftar, sostenuto dall’Egitto e dagli Emirati Arabi Uniti, può da oggi contare ufficialmente sull’appoggio di Mosca, suggellato dalla visita a bordo della Kuznetsov che sancisce la discesa in campo della Russia nella crisi libica in aiuto al nemico del governo di al-Sarraj sostenuto dall’Onu e dagli europei.