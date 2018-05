La Tunisia vuole altri elicotteri

Il ministero della Difesa tunisino vorrebbe acquistare 18 elicotteri medi che secondo indiscrezioni rivelate il mese scorso da fonti citate dal sudafricano Defenceweb potrebbero essere scelti tra i prodotti di Leonardo (ex AgustaWestland/) e Bell Helicopters, firse preferiuti ai velivoli di Airbus Helicopters.

Recentemente Tunisi ha acquisito negli USA 12 Sikorsky Black Hawks con kit d’armamento e 24 OH-58D Kiowa Warriors (nella foto) ex Us Army oltre a 12 aerei leggeri Maule MX-7 per la sorveglianza dei confini: tutti velivoli di cui sono già iniziate le consegne.

Le forze elicotteristiche tunisine dispongono inoltre di due dozzine tra AB-205 e Bell UH-1H, 3 Bell 412, 6 Airbus Helicopters AS350B Ecureil, una dozzina di Sikorsky S-61e alcuni vecchi Alouette III.

Foto Matt Ellis