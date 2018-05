Pentagono: contratto a Lockheed Martin per il supporto degli F-35

Il Joint Program Office dell’F-35 ha assegnato al team industriale di Lockheed Martin un contratto per il sustainment del valore di $1.4 miliardi, a supporto della flotta di F-35 in tutto il mondo.

Il contratto annuale finanzia le attività di manutenzione dei velivoli dell’attuale flotta e lo sviluppo della capacità di supporto alla futura flotta di oltre 3.000 velivoli F-35. Le attività comprendono: la manutenzione dei velivoli; l’addestramento dei piloti e degli addetti alla manutenzione; l’allestimento dei luoghi di addestramento; il supporto ingegneristico; il supporto all’Automatic Logistics Information System (ALIS), al data analytics e alla gestione predittiva dello stato del velivolo; la logistica della supply chain e altro.

“Questo contratto è cruciale per assicurare che gli F-35 siano pronti a svolgere le missioni a cui sono chiamati a supporto dei nostri uomini e delle nostre donne in uniforme,” ha commentato Bridget Lauderdale, vice presidente di Lockheed Martin per il Global Sustainment dell’F-35.

“Stiamo portando avanti iniziative decise per migliorare la disponibilità degli F-35 e ridurre i costi di manutenzione.

Con la progressiva maturazione del sistema di supporto e l’aumento delle dimensioni della flotta operativa, siamo fiduciosi che riusciremo ad assicurare maggiori capacità a un costo inferiore rispetto ai precedenti velivoli.”

Lockheed Martin sta implementando azioni su scala globale per migliorare la prontezza operativa e ridurre i costi del programma, tra cui:

Sostenere la supply chain globale, a supporto della capacità di riparazione delle componenti, della capacità produttiva e della rapidità.

Investire nel potenziamento della diagnostica e del data analytics per migliorare la prontezza della linea di volo e ridurre i costi.

Pre-finanziare l’acquisto dei pezzi di ricambio e sincronizzare l’ordine delle componenti destinate alla produzione e alla manutenzione per ottenere una riduzione dei costi in base ai volumi di produzione e migliorare la disponibilità delle parti.

Oltre 280 velivoli F-35 sono stati consegnati e sono ora operativi in 15 basi in tutto il mondo.

Più di 580 piloti e 5.600 addetti alla manutenzione sono stati formati e la flotta dell’F-35 ha superato le 130.000 ore di volo. L’affidabilità del sistema d’arma F-35 continua a migliorare e gli ultimi velivoli hanno una disponibilità media superiore al 60%, con alcuni squadroni operativi stabilmente al 70% o oltre.

Il contratto 2018 per il sustainment finanzierà i servizi legati alla manutenzione fino al 30 aprile 2019.

Fonte: comunicato Lockheed Marttin