Elicotteri Fennec per il Kenya

Le forze armate del Kenya hanno preso in consegna 8 elicotteri leggeri Airbus Fennec forniti dagli Emirati Arabi Uniti (UAE), che saranno utilizzati nelle operazioni contro i miliziani di al-Shabaab in Somalia.

Le foto di almeno quattro Aibus Fennec AS550 (H125) monomotore senza le pale del rotore principale sono state pubblicate dal Kenyan Daily Post il 4 settembre e l’insegna dell’Aeronautica del Kenya è visibile su uno degli elicotteri. Il giornale afferma che gli aeromobili sono stati acquisiti dagli Emirati Arabi e il loro schema di verniciatura grigio corrisponde a quello dei velivoli della monarchia del Golfo.

La Brigata dell’Aviazione Esercito degli Emirati Arabi Uniti e il Comando Operazioni Speciali dell’Aeronautica militare gestiscono un certo numero di elicotteri Fennec AS550C3, ma di essi non si sa molto. Se confermato, i Fennec sembrano essere gli ultimi di una serie di acquisti di velivoli da parte del Kenya resa nota a fine giugno da Analisi Difesa.

Nairobi ha ordinato 3 velivoli da trasporto tattico Leonardo C-27J Spartan (nella foto sopra) con consegne nel 2019, molto probabilmente per rimpiazzare i vecchi De Havilland Canada DHC-5 Buffalo.

Il Kenya ha anche ordinato almeno 4 elicotteri AW139 in un accordo separato con Leonardo e nel dicembre dello scorso anno ha mostrato due elicotteri d’attacco Cobra AH-1F acquistati dalla Giordania (nella foto a lato).

Non è chiaro quanti ne siano stati acquisiti ma in Kenya sono stati visti almeno 3 Cobra.

La Giordania dispone di una flotta di almeno 50 AH-1E/F Cobra ceduti dagli Usa e più recentemente da Israele (16 esemplari) in parte in dismissione: oltre a quelli ceduti al Kenya ne sono stati donati 4 alle Filippine in un pacchetto di aiuti militari che comprendeva anche 60 cingolati della famiglia M-113.

(con fonte Defenceweb)

Foto: Kenyan Daily Post, Leonardo e Reali Forze Armate Giordane