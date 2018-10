Nessun finanziamento per l’addestratore russo SR-10

Secondo il portale di informazione militare indipendente Mil.press, il Governo russo non avrebbe stanziato i fondi per la produzione in serie del futuro velivolo da addestramento SR-10 sviluppato dall’azienda privata KB-SAT (acronimo russo che sta per Konstructorskoe Bjuro-Sovremyenne Aviatsyonne Tekhnologii, in italiano Ufficio di progettazione – Tecnologie Aeronautiche Moderne).

Il pilota collaudatore dell’azienda Viktor Korolev, che sull’SR-10 ha effettuato ben 85 voli di prova ha assicurato che l’aereo avrebbe soddisfatto tutti i requisiti per l’addestramento intermedio dei futuri piloti confermando al contempo tuttavia che il Governo non avrebbe stanziato i fondi necessari per la produzione di massa dei nuovi aerei.

Una fonte aziendale ha poi aggiunto che lo sviluppo dell’addestratore leggero è stato sospeso “fino a quando i fondi non verranno assegnati”, rifiutando tuttavia di soffermarsi sulle motivazioni del mancato finanziamento.

Presentato in volo in occasione dello scorso MAKS 2017, l’SR-10 è un velivolo d’addestramento particolarmente innovativo per via della struttura prevalentemente in compositi e per la particolare configurazione alare a freccia inversa. Nell’ambito dello svecchiamento di tutta la linea di addestratori al pilotaggio russi si inserirebbe tra il nuovo addestratore basico Yakovlev Yak-152 a elica e l’addestratore avanzato Yakovlev Yak-130.

Con un peso di poco inferiore alle 3 tonnellate l’SR-10 sviluppa una velocità massima fino a 800 Km/h ed è in grado di raggiungere una quota fino a 6.000 metri. La sua realizzazione avrebbe consentito la radiazione definitiva dei vecchi L-29 Delfin e L-39 Albatros anche all’interno delle organizzazioni di volo parastatali come la DOSAAF.

Foto Sebasatian Sowa/Jet Photos