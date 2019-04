Siria: operazione Al-Abra per aiutare la fuga dei jihadisti da Baghuz

Lo Stato islamico ha lanciato nella provincia siriana di Deir Ezzor un’operazione per evacuare i membri rimasti nella zona e in particolare a Baghouz. Sembra che il nome dell’operazione sia al-Abra (barca, traghetto).

Secondo fonti locali un gruppo di miliziani dello Stato Islamico si muove nella provincia siriana per attaccare obiettivi delle milizie curdo-arabe sostenute dalla Coalizione a guida statunitense delle Forze Democratiche Siriane (SDF) e dell’esercito di Damasco.

Quattro attentatori suicidi si sono fatti esplodere a Raqqa, l’ex capitale dello Stato Islamico il 3 aprile (le SDF non hanno reso noto il numero delle vittime) e lo stesso giorno l’Isis ha rivendicato una serie di attacchi nell’ est della Siria, vicino a pozzi petroliferi controllati in parte dalle forze governative siriane e in parte dalle SDF.

L’obiettivo di questi attacchi potrebbe essere quello di impegnare i nemici con azioni diversive mentre altri jihadisti cercano di far allontanare i loro compagni.

L’operazione al-Abra impegnerebbe elementi dell’al-Rikaz (la struttura che gestiva i beni e le merci preziose del Califfato), provenienti dal deserto di Badia Al-Sham, affiancati da miliziani locali scampati all’offensiva nemica degli ultimi mesi.

Le forze dello Stato Islamico impegnate nell’operazione al-Abra sono però sotto tiro sia dalle SDF sia dalla Coalizione Internazionale e dei partner stranieri.

Negli ultimi giorni, infatti, alcuni leader Isis appartenenti al commando sono stati uccisi in raid aerei e in scontri terrestri mentre nei. rastrellamenti nella zona di Baghuz un dirigente iracheno dello Stato Islamico noto come Abu Suhayb, è stato catturato assieme ad altri quattro membri dell’organizzazione.

Le SDF stanno rastrellando tutta la zona per scovare i miliziani ancora nascosti bloccando anche le loro vie di fuga verso Badia Al-Sham a ovest e in direzione dell’Iraq.

In proposito va segnalato che è aumentata la vigilanza al confine siro-iracheno per impedire la fuga dei jihadisti i quali puntano all’area desertica tra Anbar e Nineveh. Regioni che da un paio di giorni sono interessate da operazioni condotte dalle forze di sicurezza di Baghdad.

Foto FDS e AFP