Nuovo drone e “ispezioni in realtà aumentata” Airbus per l’Aeronautica spagnola

L’Aeronautica militare spagnola è la prima aeronautica al mondo a supportare lo sviluppo del drone Airbus e dei servizi ispettivi di manutenzione basati sulla realtà aumentata, con l’obiettivo di ridurre significativamente le ispezioni per la manutenzione degli aeromobili militari di grandi dimensioni e aumentare la disponibilità generale della flotta.

Queste tecnologie digitali innovative saranno sperimentate inizialmente sugli aeromobili A400M dell’Aeronautica militare spagnola situati presso la base di Saragozza (31° Stormo), con la possibilità di estendere queste tecnologie anche ad altri aeromobili, tra cui il C295 e il CN235.

La tecnologia è basata su droni dotati di sensori e telecamere ad alta definizione per scansionare, in poche ore anziché giorni, l’esterno di un aeromobile sottoposto a un controllo di manutenzione.

Una connessione protetta permette poi di visualizzare dati e informazioni su tablet e occhiali per la realtà aumentata, consentendo al personale di identificare ed eseguire rapidamente le procedure di manutenzione e le azioni correttive, assicurando nel contempo la trascrizione sul registro di manutenzione di tutte le procedure di ispezione e delle attività di manutenzione eseguite. Questa tecnologia non solo riduce i tempi di ispezione della manutenzione, ma supporta anche il rilevamento precoce dei problemi e contribuisce a garantire la qualità e l’aeronavigabilità post-manutenzione.

I test con gli A400M dell’Aeronautica militare spagnola consentiranno ad Airbus di utilizzare i dati effettivi dell’utente, non soltanto per perfezionare gli algoritmi per il volo autonomo sicuro del drone intorno a un aeromobile, evitando così l’uso di impalcature e di pesanti apparecchiature mobili che rischiano di danneggiarlo, ma anche per elaborare i terabyte di immagini e dati come una libreria di deep learning, che consente di sviluppare un solido sistema di rilevamento delle criticità basato sull’Intelligenza Artificiale.

Attraverso il portafoglio SmartForce, Airbus sviluppa costantemente nuove tecnologie e servizi innovativi per aiutare i clienti del settore della difesa nel valutare, prevedere e anticipare le esigenze delle loro flotte, grazie all’analisi dei big data unita alla connettività protetta, al fine di garantire la massima prontezza alla missione.

Fonte; comunicato Airbus