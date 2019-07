Almeno 114 nuovi elicotteri da attacco Kamov Ka-52M per l’Armata Russa

La Difesa russa avvierà nel 2020 l’acquisizione di 114 elicotteri da combattimento Ka-52M modernizzati; a riferirlo è stato il Vice Ministro della Difesa Alexey Krivoruchko in occasione di una recente visita presso lo stabilimento elicotteristico Progress Aresenyev Aviation Company sita nell’estremo oriente russo e principale impresa (facente capo alla Russian Helicopter) deputata alla realizzazione dei Ka-52 e dei nuovi Ka-62.

Secondo Krivoruchko il contratto in questione sarà firmato nel 2020 considerando che lo sviluppo della versione Ka-52M sarà completata entro il 2022.

A proposito della nuova versione dell’Alligator, Andrey Boginskiy CEO di Russian Helicopters, ha dichiarato che il velivolo incorporerà tutta l’esperienza in combattimento acquisita dai Ka-52 in Siria che si tradurrà in sistemi elettro-ottici potenziati in modo da aumentare la precisione e la portata delle armi aviolanciate, aumento della corazzatura di protezione del velivolo e la standardizzazione delle armi stesse con gli elicotteri d’attacco della famiglia Mil.

Foto Kamov e RIA Novosti