Elbit System fornirà la suite EW ai KC-390 portoghesi

Il Ministero della Difesa portoghese ha scelto l’israeliana Elbit Systems EW and SIGINT-Elisra per equipaggiare il nuovo velivolo multi-missione Embraer KC-390 della Força Aérea Portuguesa (PoAF) con i sistemi di guerra elettronica (EW) che permetteranno di raggiungere i requisiti operativi richiesti e forniranno alla piattaforma una protezione avanzata di ultima generazione.

La suite comprenderà i sistemi di allarme radar e laser, un sistema di allarme missilistico IR, un sistema di erogazione di contromisure, un sistema di contromisure IR direzionali (DIRCM) e un sistema di contromisure elettroniche attive (AECM).

Anche se la conclusione del contratto è ancora subordinata al completamento della procedura di approvazione del governo portoghese, il Vicepresidente esecutivo e Direttore generale di Elbit Systems EW and SIGINT, Edgar Maimom, ha dichiarato che “l’Aeronautica portoghese è un partner strategico di vecchia data per Elbit Systems e siamo orgogliosi di poter fornire alla PoFA un sistema in grado di migliore la sopravvivenza della nuova flotta KC-390 “.

Lisbona ha emesso un ordine per cinque KC-390 nel luglio scorso e la decisione di acquistare i velivoli di costruzione brasiliana è arrivata a nove anni dall’adesione come partner al programma lanciato da Embraer.

I bimotori andranno a sostituire i vecchi airlifter Hercules Lockheed Martin C-130H e la consegna dovrebbe iniziare nel 2023. Insieme alla Repubblica Ceca, che fornisce anche una partecipazione industriale, il Portogallo è il principale partner internazionale del programma KC-390, con OGMA-Indústria Aeronáutica de Portugal che costruisce i pannelli centrali della fusoliera, alcuni ascensori, le carenature e le porte del carrello di atterraggio.

Grazie alla suite Elisra, l’azienda israeliana Elbit System fornisce alle moderne forze aeree soluzioni e sistemi EW e SIGINT all’avanguardia; complete e modulari, le suite coprono una vasta gamma di piattaforme aerotrasportate, dai velivoli senza pilota (UAV) a quelli ad ala rotante, dai caccia ad ala fissa ai jet da combattimento e alle piattaforme da trasporto militare e commerciale.

Il sistema Airborne Electronic Warfare (AEW) di Elisra offre un pacchetto completo di funzionalità e comprende i sistemi di Radar Warning (RW), Laser Warning ECM e Missile Warning Systems (MWS), incluse le contromisure di difesa chaff and flare, le contromisure dirette ed altro ancora.

Dal punto di vista operativi, Elisra incorpora funzionalità comprovate come il IR-CENTRIC TM multi-funzione, la capacità multi-missione, gli strumenti di riprogrammazione e il circuito sensore-arma, tutti fattori che aumentano la possibilità di esecuzione della missione e la sopravvivenza dell’equipaggio e della piattaforma. (IT Log Defence)

Foto: Embraer