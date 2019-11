MBDA nel progetto missilistico europeo TWISTER

Il 12 novembre 2019, il Consiglio dell’Unione Europea ha dato il via libera al progetto di capacità TWISTER (Timely Warning and Interception with Space-based TheatER) [2] per l’implementazione nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO) [3].

Questo progetto internazionale di difesa antimissile che comprende già cinque paesi europei, mira a sviluppare, con il sostegno del Fondo europeo per la difesa, un intercettore europeo multi-ruolo per affrontare le minacce emergenti ed essere messo in servizio entro il 2030.

Per colmare questa lacuna la componente intercettore del progetto TWISTER diventerà un elemento chiave nel contributo dato dai paesi europei alla missione di difesa territoriale, della popolazione e delle forze armate della NATO, soddisfacendo al contempo il livello di ambizione dell’Unione europea nel campo della difesa antimissile .

Razionalizzando e mettendo in comune le capacità, gli Stati membri del PESCO beneficeranno di una capacità operativa unica nel suo genere e garantiranno la loro autonomia strategica e libertà di azione.

Questo nuovo intercettore endo-atmosferico affronterà una vasta gamma di minacce tra cui, missili balistici di manovra con distanze intermedie, missili da crociera ipersonici o supersonici, alianti ipersonici e obiettivi più convenzionali come aerei da caccia di prossima generazione. Questo intercettore integrerà i sistemi terrestri e navali esistenti e futuri.

MBDA si impegna a soddisfare questa esigenza attraverso tecnologie e architetture di prossima generazione basate su studi nazionali e finanziati dalle società che sono stati condotti negli ultimi cinque anni. MBDA si avvarrà anche della sua esperienza di cooperazione industriale a livello europeo, della sua lunga tradizione di importanti programmi di difesa aerea e delle sue solide relazioni industriali in tutto il panorama europeo per costituire un team guidato da competenze e capacità.

“MBDA accoglie con entusiasmo la decisione del Consiglio”, afferma il CEO di MBDA Éric Béranger, “e impegnerà tutta la sua energia e la sua vasta esperienza nella difesa missilistica in future attività di R&S e R&S collaborative e transnazionali. Questo progetto intercettore di prossima generazione offre agli europei un’opportunità unica di convergere i loro sforzi nel campo della difesa antimissile e di garantire la sovranità in un’area vitale per la loro autonomia strategica.

Questi intercettori di fascia alta sono tecnologicamente impegnativi e il loro sviluppo rappresenterà un salto qualitativo in avanti per l’intero settore missilistico europeo. Il nostro modello industriale come campione europeo ci fornisce la massa critica necessaria per realizzare questo impegnativo progetto attraverso la cooperazione con i nostri partner industriali europei. ”

Il progetto TWISTER è il secondo progetto relativo ai sistemi missilistici da sostenere nell’ambito della nuova agenda europea per la difesa a seguito del programma di capacità Beyond Line Of Sight (BLOS) che è entrato a far parte di PESCO a novembre 2018 e per il quale MBDA ha presentato il suo sistema di combattimento a terra di quinta generazione ., l’unica soluzione sotto l’autorità di progettazione europea che offre alle unità da combattimento in prima linea la possibilità di sparare oltre la linea di mira diretta mantenendo il processo decisionale man-in-the-loop.

Fonte: comunicato MBDA