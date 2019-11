Programma MBDA CAMM-ER: completate le prove principali

MBDA ha completato con successo una serie di prove del missile di difesa aerea CAMM-ER, convalidando le prestazioni elevate del sistema. Le prove sono state condotte negli ultimi mesi e hanno visto una serie di lanci di successo di CAMM-ER che hanno dimostrato le prestazioni del missile a lunghe distanze e alte quote mentre conducevano una serie di manovre impegnative.

CAMM-ER è il membro della vasta gamma della famiglia di armi di difesa aerea CAMM di nuova generazione. Tutti i membri della famiglia CAMM condividono lo stesso seeker radar attivo all’avanguardia e il sistema di soft-launch , con CAMM-ER dotato di un motore a razzo più grande per fornire una portata estesa oltre i 40 chilometri.

CAMM e CAMM-ER costituiscono la base dell’offerta EMADS (Enhanced Modular Air Defence Solutions) di MBDA. EMADS riunisce i sistemi e le tecnologie migliori di tutta la base europea di MBDA per risparmiare tempo, costi di sviluppo e fornire un sistema flessibile per la fornitura di difesa aerea.

CAMM-ER, destinato a sostituire in Italia il missile Aspide, dovrebbe essere integrato nel sistema di difesa aerea dell’Aeronautica Militare e dell’Esercito. I sistemi di difesa aerea basati su CAMM sono noti come Land Ceptor e Sea Ceptor dall’Esercito Britannico e dalla Royal Navy. La Marina italiana sta inoltre valutando come includere la famiglia missilistica con i suoi futuri combattenti di superficie.

Fonte: comunicato MBDA