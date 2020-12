CY4GATE continua ad aggiudicarsi commesse

CY4GATE (AIM: CY4) – società attiva nel mercato cyber a 360°, ha reso noto oggi di essersi aggiudicata due contratti per capacità avanzate di difesa cyber e verifica della resilienza ad attacchi cyber di tecnologia utilizzata nei progetti spaziali.

I due contratti, previsti come step iniziale all’interno di un progetto più ampio e di lungo termine, sono di un valore pari a 175 mila euro e si aggiungono alle recenti commesse ottenute dall’azienda dalla Difesa italiana, da istituzioni italiane, dalla NATO e da agenzie dell’Unione Europea che hanno favorito una brillante prestazione del titolo azionario.

“È motivo di estremo orgoglio per Cy4GATE partecipare allo sviluppo, in ambito Europeo, delle più avanzate tecnologie cyber che segnano un momento di svolta rispetto al passato, di una nuova Europa che si vuole rendere sempre più autonoma nella capacità di condurre progetti innovativi ed avanzati facendo leva su competenze e skills europei” ha dichiarato Eugenio Santagata, CEO di CY4GATE.

Società nata nel 2014 con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. Quotata all’AIM da giugno 2020, CY4GATE è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che siano in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di “Cyber Intelligence & Cyber Security” espressi dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia, dalle Agenzie di Intelligence e dalle Aziende, sul territorio nazionale e sul mercato estero.

Progetto industriale italiano unico nel suo genere, CY4GATE opera nel mercato cyber a 360°, con prodotti proprietari che soddisfino sia le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni, che di sicurezza: DSINT, HYDRA, EPEIUS, Gens.AI, Igea, nel mondo della Cyber Intelligence; RTA, nel mondo della Cyber Security.