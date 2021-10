Primo contratto di produzione per il Chinook CH-47F Block II dell’US Army

Boeing e l’Esercito degli Stati Uniti hanno firmato un contratto da 136 milioni di dollari per i primi Chinook CH-47F Block II.

L’US Army ha esercitato le opzioni per quattro CH-47F Block II Chinook con la consegna prevista per l’inizio del 2023. Separatamente, l’Esercito ha assegnato a Boeing un contratto di procurement anticipato da 29 milioni di dollari per il secondo lotto di produzione di CH-47F Block II.

Il Block II Chinook presenta numerosi aggiornamenti volti a fornire capacità di sollevamento aggiuntive e ad aumentare la comunanza tra le flotte statunitensi e alleate, riducendo così i costi di manutenzione.

“Si tratta di un grande passo avanti nella modernizzazione degli Chinook, a sostegno della futura visione multidominio dell’Esercito”, ha affermato Andy Builta, vicepresidente di Cargo & Utility Helicopters e responsabile del programma H-47.

Fonte: comunicato Boeing