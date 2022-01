Fincantieri consegna il pattugliatore “Musherib” al Qatar

Si è svolta presso lo stabilimento di Muggiano (La Spezia) la consegna del pattugliatore (OPV – Offshore Patrol Vessel) “Musherib”, prima unità della classe omonima, commissionata a Fincantieri dal Ministero della Difesa del Qatar nell’ambito di un programma di acquisizione navale che ha un valore complessivo di quasi 4 miliardi di euro e prevede 2 OPV, entrambi in consegna nel 2022, 4 corvette della lunghezza di oltre 100 metri e una nave anfibia (LPD – Landing Platform Dock).

Erano presenti Khalid bin Yousef Al-Sada, Ambasciatore del Qatar in Italia, lo Staff Brigadier Abdulla Al Mazroey, Deputy Chief della Marina del Qatar e Commander of the Flottilla, l’Ammiraglio Ispettore Capo Giuseppe Abbamonte, Comandante Logistico della Marina Militare, e Marco Acca, vice Direttore Generale della Divisione Navi Militari di Fincantieri.

Il pattugliatore “Musherib”, al pari del gemello “Sheraouh”, varato nel giugno 2021, è stato progettato in accordo al regolamento RINAMIL for Fast Patrol Vessel (FPV) ed è un’unità altamente flessibile con capacità di assolvere a molteplici compiti che vanno dal pattugliamento, al ruolo di nave combattente.

Ha una lunghezza di circa 63 metri, una larghezza di 9,2 metri, una velocità massima di 30 nodi, e può ospitare a bordo 38 persone di equipaggio.

Lo scorso ottobre Fincantieri ha consegnato “Al Zubarah”, prima unità della classe omonima di quattro corvette che appartengono al medesimo programma per il Qatar.

Fonte: comunicato Finncantieri