Altre 16 blindo Centauro 2 per l’Esercito Italiano

Il 21 giugno 2022 è stata firmata dalla Direzione Armamenti Terrestri un’estensione al Contratto 2114 per l’acquisizione da parte dell’Esercito Italiano di ulteriori 16 esemplari della Blindo Armata Centauro II (denominata dall’Esercito Italiano: Nuova Blindo Centauro), relativo supporto logistico integrato e attrezzature.

L’Atto Aggiuntivo, che porta a 122 i sistemi Centauro II attualmente contrattualizzati (n. 10 unità acquisite con il contratto firmato nel luglio 2018 e n. 86 unità + 10 in opzione con il contratto di dicembre 2020) a fronte di un’esigenza totale dell’Esercito Italiano di 150 esemplari, garantisce una stabilità di lungo periodo consolidando il presidio di competenze strategiche per il settore terrestre dell’industria nazionale della Difesa e assicurando la continuità produttiva.

La Centauro II rappresenta un’eccellenza nel suo campo in termini di potenza, osservazione, mobilità, ergonomia, condotta di tiro e comunicazione oltre, naturalmente, alla massima protezione dell’equipaggio. Dotata di un moderno powerpack da oltre 720HP e dell’ormai consolidata trasmissione ad H tipica dei blindati 8×8 della famiglia Centauro, la Centauro II si avvale di un’architettura interamente digitale e di una torre di nuova generazione con cannone da 120mm e sistemi di Comunicazione Comando e Controllo che rendono la Centauro il più moderno dei mezzi in servizio presso l’Esercito Italiano.

Il risultato è un veicolo blindato innovativo in grado di operare in ogni scenario: dalle missioni a difesa della sicurezza nazionale, alle operazioni di supporto e mantenimento della pace ad ogni altro teatro operativo in cui siano chiamate ad intervenire le nostre Forze Armate.

Fonte comunicato CIO