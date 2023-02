Elettronica partner dei cantieri ADSB per i sistemi EW delle corvette per l’Angola

Nell’ambito del contratto tra ADSB-Abu Dhabi Ship Building (EDGE Group) e la Marina Angolana per la fornitura di corvette, annunciato durante il Salone IDEX di Abu Dhabi, Elettronica ha annunciato di essere stata selezionata per la fornitura del Sistema di Guerra elettronica (EW).

L’integrazione delle reciproche capacità è stata sperimentata con successo nei precedenti programmi tra Elettronica e ADSB e questa nuova collaborazione conferma l’impegno a continuare a lavorare insieme.

Enzo Benigni, Presidente e Amministratore Delegato di Elettronica, ha dichiarato: “Questa importante operazione di esportazione riconosce la maturità e l’eccellenza raggiunta in campo industriale e tecnologico da ADSB. Questo accordo rende Elettronica particolarmente orgogliosa di questa collaborazione e fiduciosa sugli obiettivi ancora più sfidanti che potranno essere raggiunti insieme in futuro, fornendo al Paese la resilienza e la sovranità necessarie in un momento di profonda complessità geopolitica”.

Leggi anche: