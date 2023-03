Piloti ucraini si addestrano in Arizona sui simulatori degli F-16

Due piloti ucraini si trovano nella base militare di Tucson, in Arizona, per un periodo di “familiarizzazione” con i caccia F-16: l’iniziativa servirà al governo americano per determinare quanto tempo sarebbe necessario ad addestrarli a pilotare vari aerei militari statunitensi, inclusi quelli richiesti da Kiev.

Lo riporta la CNN, che cita tre fonti informate dei fatti: due funzionari del Congresso e un alto funzionario dell’amministrazione statunitense. Sebbene al momento non vi sia alcuna indicazione che l’addestramento al volo sia in corso, l’iniziativa suggerisce che gli Stati Uniti non hanno chiuso completamente la porta alla fornitura di F-16 all’Ucraina, ha commentato l’emittente televisiva.

Un funzionario militare Usa aveva detto ai giornalisti che viaggiavano con il Segretario alla Difesa Lloyd Austin in Medio Oriente che i piloti ucraini si trovano a Tucson per “un evento di familiarizzazione”, ovvero “un’attività di routine nell’ambito del nostro dialogo militare con l’Ucraina”, prosegue la CNN.

“L’evento di familiarizzazione è essenzialmente una discussione tra il personale dell’Aeronautica e un’osservazione di come opera l’Aeronautica statunitense”, aveva aggiunto, spiegando che in questo modo gli Usa possono “aiutare i piloti ucraini a diventare più efficaci e consigliarli meglio su come sviluppare le proprie capacità”.

Due funzionari dell’amministrazione hanno sottolineato che non si tratta di un programma di addestramento e hanno affermato che gli ucraini non voleranno su nessun aereo durante il loro soggiorno negli Stati Uniti.

Secondo le fonti citate, le abilità degli ucraini vengono valutate su simulatori nella base di Tucson ma Washington ha approvato il trasferimento di altri 10 piloti ucraini negli Stati Uniti per ulteriori valutazioni già questo mese, hanno affermato i funzionari.

Lo scorso luglio il Congresso approvò uno stanziamento di 100 milioni di dollari proprio per addestrare piloti ucraini all’impiego di velivoli da combattimento F-16, F-15 e A-10. All’epoca il portavoce dell’Aeronautica Ucraina, il colonnello Yuri Ignat, aveva affermato che vi erano più di 30 piloti con conoscenza della lingua inglese pronti ad iniziare l’addestramento negli USA all’impiego dell’F-16.

Più recentemente funzionari ucraini hanno detto agli Stati Uniti e ad altri alleati di avere meno di 20 piloti pronti a recarsi negli USA per addestrarsi sugli F-16 mentre altri 30 potrebbero venire addestrati nel prossimo futuro.

Foto Lockheed Martin e Ministero Difesa Ucraino