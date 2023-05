Aerei radar Saab GlobalEye per la Polonia

Continua il potenziamento delle forze armate polacche. Il ministro della Difesa e vice premier polacco Mariusz Blaszczak ha annunciato il 23 maggio che Varsavia è in trattative avanzate per l’acquisto di aerei di allarme precoce svedesi e spera che i negoziati si concludano a breve. “Stiamo conducendo negoziati dettagliati. Spero che si finalizzino in breve tempo. In questo modo rafforziamo la resilienza della Polonia, ma anche del fianco orientale della Nato”, ha scritto Blaszczak su Twitter dopo una riunione dei ministri della difesa del Nord Europa.

Il ministro non ha fornito ulteriori dettagli sul numero o sul tipo di aeromobile oggetto delle trattative ma pare evidente si tratti del Saab GlobalEye Airborne Early Warning & Control (AEW&C) basato sul velivolo Bombardier Global 6000 equipaggiato con diversi sensori.

Il principale è il radar aereo di allerta precoce (AEW) Erieye ER. Il sistema, montato sulla fusoliera del bireattore, pesa circa una tonnellata ed ha una portata massima di 450 km (216 nm) ad un’altitudine operativa di 30.000 piedi e di 550 km a 35.000 piedi. Rispetto alla precedente versione Erieye, Saab afferma di aver ottenuto un aumento del raggio di rilevamento del 70%, con capacità di rilevare e tracciare una combinazione di bersagli aerei e di superficie, sia su terra che in mare, e tempi di missione fino a undici ore di durata.

Tra i sensori il radar di sorveglianza di superficie Leonardo Seaspray 7500E, dotato di apertura sintetica e modalità di indicazione del bersaglio mobile orientato al suolo; un sensore elettro-ottico/infrarosso assemblato sotto la fusoliera anteriore; apparecchiature di missione che includono il collegamento dati, le comunicazioni vocali e satellitari e una suite di comando e controllo composta da cinque postazioni di bordo.

Il velivolo è già stato ordinato da Svezia (2 esemplari) ed Emirati Arabi Uniti (5)

Immagini: Saab

