Manutenzione di primo livello per i Flanker ugandesi

Un aereo da trasporto pesante Antonov An-124 “Ruslan” del 224° Gruppo di volo speciale appartenente alla Forza Aerospaziale russa è stato fotografato recentemente presso la base aerea di Entebbe, nella capitale ugandese, mentre veniva caricato con almeno un caccia Sukhoi Su-30MK2 (“Flanker-G”) delle forze aeree ugandesi.

Molto probabilmente il paese africano sta inviando i caccia Sukhoi al costruttore russo per una revisione di primo livello parallelamente al contratto siglato lo scorso anno con l’indiana HAL. Ricordiamo infatti che l’Aeronautica Militare ugandese e la HAL hanno firmato il 4 marzo 2022 a Kampala un memorandum d’intesa per la manutenzione e il supporto tecnico (MRO) di 6 caccia Su-30MK2 acquistati nel 2010 dalla Russia.

Nell’aprile di quell’anno infatti l’agenzia statale russa per l’esportazione di armi Rosoboronexport firmò un accordo preliminare con l’Uganda per 6 caccia multiruolo Sukhoi Su-30 ma le trattative prolungate, in particolar modo sul prezzo finale, portarono alla firma di un accordo del valore di 327 milioni di dollari solo nel maggio dell’anno successivo.

I velivoli costruiti dalla KnAAPO di Komsomolsk-on-Amur – una filiale della JSC Sukhoi Company – sono stati consegnati all’Uganda People’s Defence Force in tre lotti di due velivoli ciascuno nel luglio 2011 (numeri di coda AF 011 e AF 015), nell’ottobre 2011 (AF 019 e AF 023) e nel maggio 2012 (AF 027 e AF 031).

Nonostante i Su-30MK2 costituiscano la risorsa militare più apprezzata dell’Uganda il paese africano non li avrebbe utilizzati in tutte le operazioni militari in cui è coinvolta (dalla Repubblica Democratica del Congo alla Repubblica Centrafricana, fino alla Somalia).

D’altra parte secondo alcune informazioni disponibili, solo tre aerei erano operativi all’estate del 2016 considerando che l’esemplare AF 015 aveva subìto un incidente in atterraggio nell’agosto 2016 (a sua volta dopo un episodio di bird strike avvenuto nel settembre 2011 che aveva reso necessario l’invio a Komsomolsk-on-Amur per le necessarie riparazioni e dopo essere infine rientrato in Uganda nel febbraio 2013), mentre l’esemplare AF 023 aveva incassato un cedimento del carrello anteriore nel febbraio 2022.

Foto: Twitter e Aeronautica Ugandese