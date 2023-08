La Polonia vuole altri 22 elicotteri multiruolo Leonardo AW-101

In concomitanza con l’arrivo del primo dei 4 elicotteri AW-101 commissionati nel 2019 a Leonardo dalla Marina Polacca con un contratto da 380 milioni di euro (e compensazioni all’industria polacca per 90 milioni), il ministro della Difesa di Varsavia Mariusz Blaszczak ha annunciato ieri l’intenzione di acquistare altri 22 elicotteri dello stesso tipo.

“Abbiamo inviato un invito a negoziare la consegna di 22 elicotteri multiruolo AW101, che presto sostituiranno i velivoli post-sovietici”, ha scritto Blaszczak su Twitter.

Il primo AW 101 verrà consegnato alla Marina polacca in autunno dopo il completamento dei test presso gli stabilimenti PZL Swidnik di Leonardo dove sono in produzione 32 AW1249 per le forze armate polacche ordinati nel luglio 2022 con un contratto da 1,76 miliardi di euro con consegne previste nel periodo 2023-2029. Questi elicotteri saranno armati con missili anticarro Hellfire, che la Polonia ha già ordinato negli Stati Uniti.

Anche i nuovi AW-101 verranno costruiti negli stabilimenti i Yeovil (UK) e Vergiate (Italia) e sostituiranno Mi-8 e Mi-17. Secondo il Military Balance L’Esercito polacco schiera attualmente 13 Mi-8 e 10 Mi-17 mentre l’Aeronautica dispone di 8 Mi-17 e 9 Mi-8.

La Polonia ha annunciato a gennaio l’impegno a destinare nel 2023 il 4% del suo Prodotto interno lordo alla Difesa in relazione alla guerra in Ucraina e alle tensioni con la Russia.

Blaszczak ha dichiarato alla radio nazionale polacca PR1 che “tra due anni, se questo processo continua, avremo l’esercito più potente d’Europa”. Un progetto denunciato da Mosca. “Ci sono rischi associati alla militarizzazione della Polonia, che è diventata il principale strumento della politica anti-russa degli Stati Uniti”, ha dichiarato il 9 agosto il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu.

