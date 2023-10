Presto operativo il nuovo missile da crociera russo Kh-BD?

Il più moderno missile da crociera russo noto come Kh-BD, attualmente assegnato in via sperimentale al bombardiere strategico supersonico Tupolev Tu-160 (Codice NATO “Blackjack”), è stato oggetto di approfondimento da parte della stampa specializzata statunitense.

Questa nuova arma aviolanciabile è stata svelata in occasione della recente visita di Kim Jong-un in Russia, nello specifico nella visita del leader nordcoreano presso l’aeroporto militare di Knevichi a Primorye, nell’Estremo Oriente russo, quando accompagnato dal Ministro della Difesa russo Shoigu ha avuto modo di vedere tra i vari aerei da combattimento schierati per l’occasione (tra cui un MiG-31K dotato di un missile ipersonico Kh-47M2 – 9-S-7760 – Kinžal) anche un Tu-160 con il nuovo missile da crociera agganciato alla baia interna del bombardiere.

«I Tu-160 russi hanno ricevuto nuovi missili da crociera Kh-BD con una gittata di oltre 6.500 km» – ha annunciato in quell’occasione il Comandante dell’Aviazione a lungo raggio della VKS, Sergei Kobylash, durante l’ispezione di Kim Jong-un del tamburo interno rotante per il lancio dei missili attraverso le baie interne e aperte della fusoliera del “Blackjack”.

Il Kh-BD, che sarebbe ora sottoposto ai test finali prima di divenire operativo, è una modernizzazione dei missili Kh-101/102 e secondo alcune fonti è in grado di colpire più bersagli contemporaneamente utilizzando testate multiple. Ha una portata di combattimento di oltre 6.500 chilometri consentendogli di colpire obiettivi in quasi in tutta Europa

Il Kh-BD non armerà solo il Tu-160 ma anche la nuova versione ricostruita da zero del “Blackjack” nota come Tu-160M2 e ovviamente il futuro bombardiere a lungo raggio russo “PAK DA”.

Secondo Thomas Newdick, editorialista del magazine statunitense The Driva, il Kh-BD avrebbe ricevuto un incremento di autonomia grazie alla miniaturizzazione dei componenti interni dell’Kh-101/102, ad un diverso tipo di carburante, al miglioramento del motore e al design aerodinamico che contribuirà, come per l’Kh-101/102, alla riduzione della traccia radar. Non si può escludere che, al di là dei test, il missile possa venire presto impiegato per un collaudo operativo nel teatro bellico ucraino.