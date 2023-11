Primo volo per il bombardiere B-21 Raider

Ha volato per la prima volta il 10 novembre il bombardiere strategico ”stealth” Northrop Grumman B-21 “Raider” dell’USA. Il velivolo, decollato all’alba dalla pista dello stabilimento di Palmdale (California) di Northrop Grumman e avrà un costo stimato in circa 750 milioni di dollari a esemplare con una previsione di produzione di almeno 100 unità anche se nel 2021 ne vennero previsti 145 al costo complessivo di circa 91 miliardi di dollari.

“Il B-21 Raider è in fase di test di volo, un passaggio fondamentale nella campagna per fornire capacità di attacco anche a lungo raggio con l’obiettivo di scoraggiare aggressioni e attacchi strategici contro gli Stati Uniti, alleati e partner”, ha dichiarato Ann Stefanek, portavoce dell’UISAF.

Il B-21 era stato presentato pubblicamente nel dicembre 2022 come successore del B-2 Spirit, realizzato in soli 21 esemplari sempre da Northrop Grumman, ma anche dei 45 B-1B Lancer impiegati per attacchi tattici in alcuni teatri bellici degli ultimi anni: i 77 B-52H si prevede resteranno invece in servizio fino al 2050.

La base dei bombardieri di Ellsworth (South Dakota) riceverà i primi 6 Raider di produzione mentre la campagna di test del B-21 è gestita dalla Combined Test Force che include personale dell’USAF e di Northrop Grumman e dal 412th Test Wing sulla base di Edwards (California).

Quando nel 2015 venne aggiudicato il contratto per i nuovi bombardieri a Northrop Grumman l’USAF valutava un costo ad esemplare di 511 milioni di dollari calcolato su 100 velivoli. Il costo è lievitato nel 2021 a 626 milioni a esemplare e oggi a 750 milioni ma è facile prevedere andrà rivista al rialzo considerato che le consegne dovrebbero iniziare nel 2028.

La designazione B-21 è stata scelta perché l’aereo è il primo nuovo bombardiere del 21° secolo, mentre il nome “Raider” è un omaggio ai “Doolittle Raiders” che effettuarono il primo bombardamento aereo sul Giappone decollando da una portaerei dopo l’attacco nipponico a Pearl Harbor.

Foto Northrop Grumman