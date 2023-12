A Rheinmetall il contratto per ammodernare i cannoni Oerlikon GDF dell’Esercito Rumeno

Il ministero della Difesa rumeno ha stipulato un contratto con Rheinmetall per ammodernare parte dei 72 cannoni binati da 35 mm per la difesa aerea a cortissimo raggio Oerlikon GDF 103 in dotazione all’Esercito Rumeno. Per l’azienda tedesca con sede a Düsseldorf, questo è il primo grande ordine in assoluto dalla Romania, con un contratto, del valore di circa 328 milioni di euro, comprendente la fornitura di quattro batterie, oltre a formazione, pezzi di ricambio e altri servizi. Due batterie saranno consegnate entro i prossimi due anni e altri due entro tre anni.

A Satu Mare, in Romania, vicino ai confini del paese con l’Ucraina e l’Ungheria, Rheinmetall gestisce già da diversi mesi un centro di assistenza, dove si occupa della manutenzione e dell’assistenza di veicoli militari.

Ciascuna delle 4 batterie ordinate è costituita da:

un sistema di controllo del tiro Oerlikon Skymaster TLCN;

un radar di acquisizione tattica in banda X 3D, o X-TAR3D;

sei cannoni gemelli GDF009 TREO Oerlikon da 35 mm, incluso il caricatore automatico;

due autocarri speciali pesanti per il trasporto del sistema di controllo del tiro e del radar di tracciamento.

La soluzione di difesa aerea Skynex (acquisita anche dall’Ucraina con finanziamento del governo tedesco) è un sistema di difesa aerea terrestre modulare e flessibile per la protezione di oggetti fissi e installazioni a corto e corto raggio. Rappresentando l’ultimo stato dell’arte, è in grado di ingaggiare contemporaneamente fino a quattro bersagli a corto raggio, compresi i bersagli terrestri.

Le soluzioni di difesa aerea basate su cannoni della famiglia di prodotti Skynex si prestano particolarmente bene alle operazioni a corto raggio in cui i missili guidati sono inefficaci. Gli effettori utilizzati sono i cannoni automatici a fuoco rapido Oerlikon con una cadenza di fuoco di 1.100 colpi al minuto e una gittata massima effettiva fino a 4.000 metri.

Fonte: comunicato Rheinmetall