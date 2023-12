CY4GATE si aggiudica nuovi contratti in Italia e all’estero per 2,3 milioni

CY4GATE (CY4.MI), player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, ha siglato dei contratti per circa € 1,6 milioni per soluzioni in ambito cyber security e di circa € 0,75 milioni per soluzioni di Decision Intelligence, importanti aggiudicazioni a riprova della validità dell’offering di Cy4Gate.

La fornitura, del valore totale di poco più di 2,3 milioni di euro per la durata di un anno, è destinata a primarie realtà Istituzionali e Corporate operanti sia sul mercato italiano che sul mercato estero. In ambito Cyber Security, Cy4Gate ha concluso degli accordi per la vendita di tre diversi Cyber Hybrid Digital Twin per attività di training, testing & validation e per attività di deception di potenziali attaccanti tramite la creazione di honey net, il tutto per irrobustire la cyber resilienza dei propri clienti.

Il Cyber Hybrid Digital Twin, tecnologia sviluppata dalla consociata Diateam, player europeo leader di mercato e parte integrante del Gruppo Cy4Gate, è in grado di riprodurre una rete informatica di un’azienda o di un ente pubblico al fine di consentire un training realistico agli operatori di cyber security, simulare scenari di attacco per verificare la robustezza delle reti ed utilizzarlo come strumento per test preventivi di nuove tecnologie prima della loro integrazione sulla rete reale nonché per realizzare tecniche di inganno contro potenziali attaccanti, riproducendo un ambiente IT credibile e tale da indirizzare l’attacco sul clone della rete reale.

“Si tratta di un contratto importante, a riprova della validità dell’offering diversificato tanto nella decision intelligence che nella cyber security, puntando molto sull’innovazione tecnologica che costituisce pregiata linfa vitale in un settore in cui l’obsolescenza delle soluzioni avanza rapidamente”, ha dichiarato Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group (nella foto).

“Siamo lieti di poter fornire ai nostri clienti sistemi che si spingono sempre più verso nuove frontiere tecnologiche in tema di protezione, in un momento in cui l’evolversi della minaccia cyber impone di saper giocare d’anticipo. Sono, pertanto, soddisfatto che l’azienda si stia affermando con una proposta molto distintiva sui mercati”.

Fonte: comunicato CY4GATE