Leonardo e KNDS siglano un’alleanza strategica per i mezzi corazzati

Leonardo e KNDS, di concerto con il Ministero della Difesa Italiano, hanno siglato presso la sede di Segredifesa un’alleanza strategica per definire e sviluppare ulteriormente una collaborazione più stretta. Obiettivo dell’accordo, infatti, è la creazione di un Gruppo di Difesa Europeo e il rafforzamento della collaborazione nel campo dell’elettronica terrestre.

L’alleanza strategica consentirà di implementare programmi di collaborazione tra le nazioni europee attraverso il rafforzamento delle proprie basi industriali e lo sviluppo della futura generazione di piattaforme per veicoli blindati, tra le quali l’MGCS (Main Ground Combat System).

L’intesa è in linea sia con la strategia definita dal Ministero della Difesa italiano nel Documento Programmatico Difesa 2023-2025, sia con il Piano di Azione dell’Accordo recentemente siglato dai Governi di Italia e Germania.

Leonardo e KNDS, inoltre, hanno siglato un’intesa per l’implementazione congiunta del programma di approvvigionamento del Main Battle Tank (MBT) basato sul Leopard 2 A8 (nella foto sotto). Le aziende collaboreranno nello sviluppo, nella costruzione e nella manutenzione del Leopard 2 A8 per l’Esercito Italiano, oltre che nelle piattaforme di supporto.

L’obiettivo congiunto è accrescere ulteriormente le capacità di produzione e sviluppo in Italia e di utilizzarle per futuri progetti europei e di export. Il Ministero della Difesa italiano sta attualmente lavorando a due importanti programmi per il rinnovamento delle proprie Forze terrestri: l’approvvigionamento di Leopard MBT e dei veicoli di supporto, oltre che di nuovi Veicoli da combattimento di fanteria (IFV) conosciuti con il nome AICS e di sistemi di supporto al combattimento.

KNDS è il risultato dell’aggregazione di Krauss-Maffei Wegmann e Nexter, due dei principali produttori europei di sistemi terrestri militari con sede in Germania e Francia. Il Gruppo conta circa 9.000 dipendenti ed ha realizzato un fatturato 2022 di 3,2 miliardi di euro, un portafoglio ordini di circa 11 miliardi di euro e ordini in entrata di 3,4 miliardi di euro. La gamma dei suoi prodotti comprende i principali carri armati, veicoli blindati, sistemi di artiglieria, sistemi d’arma, munizioni, ponti militari, servizi client i, sistemi di gestione della battaglia, soluzioni di addestramento, soluzioni di protezione e un’ampia gamma di attrezzature.

La formazione di KNDS rappresenta l’inizio del consolidamento nel settore dei sistemi di difesa terrestre in Europa. L’alleanza strategica tra KMW e Nexter migliora la competitività e le posizioni internazionali di entrambi i gruppi, nonché la loro capacità di soddisfare le esigenze dei rispettivi eserciti nazionali. Inoltre, offre ai suoi clienti europei e NATO l’opportunità di una maggiore standardizzazione e interoperabilità per i loro equipaggiamenti di difesa, con una base industriale affidabile. KNDS ha sede ad Amsterdam.

Fonti: comunicati Leonardo e Segtredifesa