L’Indonesia completa l’ordine per la flotta di 42 Dassault Rafale

L’8 gennaio Dassault ha ricevuto dal governo indonesiano l’ordine per la tranche finale di 18 aerei da combattimento Rafale che completa l’ordine previsto dal contratto firmato nel febbraio 2022 per 42 velivoli dopo le prime due tranche nel settembre 2022 e nell’agosto 2023 rispettivamente per 6 e 18 velivoli.

“Nella scelta del Rafale, l’Indonesia ha optato per uno strumento unico di sovranità e indipendenza operativa che aiuterà a consolidare il suo ruolo di grande potenza regionale. Questa scelta consolida anche ambiziose collaborazioni industriali e accademiche. Siamo pienamente impegnati a rendere questa partnership un successo, con una visione decisamente a lungo termine”, ha affermato Eric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation, azienda che ha esportato aggi tra consegne e ordini oltre 280 Rafale che si aggiungono ai 230 ordinati finora dalle forze aeree e navali francesi.

Il ministro della Difesa indonesiano Prabowo Subianto prevede le prime consegne della nuova tranche per l’inizio del 2026. “L’arrivo degli aerei da combattimento Rafale insieme alle loro armi e attrezzature di supporto aumenterà in modo significativo la forza e la prontezza dell’aeronautica indonesiana nel salvaguardare la sovranità aerea del paese”, ha affermato il portavoce del ministero, il generale Edwin Adrian Sumantha. Né l’Indonesia né Dassault hanno rivelato il valore dell’accordo, ma nel 2022 l’agenzia di stampa Reuters aveva riferito una cifra di 8,1 miliardi di dollari, citando il ministero della Difesa francese.

L’Indonesia ha optato per l’acquisto dei Rafale dopo aver annullato l’ordine per i Sukhoi Su-35 a causa della minaccia delle sanzioni statunitensi alle nazioni che acquistano equipaggiamenti militari russi.

L’aeronautica indonesiana attualmente utilizza un mix di aerei da combattimento prodotti in vari paesi, tra cui Stati Uniti (33 F-16), Russia (16 Su-27 e Su-30), Gran Bretagna (22 BAE Hawk) e Corea del Sud (13 T-50 Golden Eagle) parte dei quali dovranno essere presto sostituiti anche alla luce delle crescenti tensioni con Pechino nel Mar Cinese Meridionale, nell’area delle Isole Natuna che si trovano all’interno della zona economica esclusiva dell’Indonesia ma in acque rivendicate anche dalla Cina.

Nel 2022, il Dipartimento di Stato americano ha approvato la potenziale vendita all’Indonesia dell’F-15 e delle relative attrezzature e parti per un massimo di 13,9 miliardi di dollari, mentre l’acquisto di 12 Dassault Mirage 2000-5 di seconda mano dal Qatar è stato posticipato dai ministeri della Difesa e delle Finanze per vincoli fiscali come ha reso noto il ministro Prabowo.

Nel novembre scorso il governo indonesiano ha innalzato la spesa per la Difesa per il 2024 del 20%, portandolo da 20,7 miliardi di dollari a 25.

Foto Dassault