Macron insegue Sunak nelle intese militari con l’Ucraina

La Francia invierà 40 nuovi missili da crociera SCALKP- EG e centinaia di bombe all’Ucraina. Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron durante una conferenza stampa la sera del 16 gennaio annunciando che visiterà l’Ucraina a febbraio per siglare un accordo bilaterale sulla sicurezza.

La Francia fornirà a Kiev garanzie di sicurezza, sulla falsariga di quanto già stipulato tra Kiev e Londra, che includerà nuove forniture di armi ed equipaggiamenti prodotti dall’industria della Difesa francese, in particolare semoventi d’artiglieria da 155mm CAESAR, già in dotazione all’Esercito Ucraino grazie a forniture francesi e danesi.

La consegna di una quarantina di missili aria-terra SCALP-EG (destinati all’imbarco sui velivoli da combattimento Sukhoi Su-24M ucraini) e centinaia di bombe d’aereo di peso e modello non precisato, avverrà in tempi rapidi e una parte verrà fornita a Kiev al momento della visita del presidente francese in Ucraina in febbraio.

“Lavoriamo a stretto contatto con tutti i nostri partner europei e in particolare con i nostri partner britannici. Stiamo finalizzando un accordo di questo tipo che sarà firmato nelle prossime settimane, a livello bilaterale, prevedendo elementi di garanzia.

Effettueremo nuove consegne: una quarantina di missili SCALP e diverse centinaia di bombe, attese dai nostri amici ucraini” ha detto Macron rispondendo alla domanda di una giornalista di The Economist.

“Nell’ambito di questa economia di guerra abbiamo sviluppato anche la produzione, che consentirà di fornire ai nostri partner ucraini, in particolare a CAESAr, molte più attrezzature attese e necessarie. Continueremo quindi ad aiutare l’Ucraina con le sue esigenze di formazione, a mantenere il fronte e a difendere i suoi cieli con le consegne di cui ho parlato, con gli accordi che concluderemo. Io stesso andrò in Ucraina a febbraio e annuncerò la finalizzazione di queste intese.

Le consegne di munizioni di cui parlo qui saranno iniziate e, ogni volta che le annunciamo lo facciamo quasi in tempo reale, come sapete. Ed è chiaro che dovremo, noi francesi, noi europei, prendere nuove decisioni nelle settimane e nei mesi a venire, proprio per non lasciare vincere la Russia.”

Quello con la Francia sarà il secondo accordo di sicurezza bilaterale siglato dall’Ucraina nel 2024, dopo quello con il Regno Unito del 12 gennaio firmato in occasione della visita del premier britannico Rishi Sunak a Kiev.

Quell’accordo consentirà al Regno Unito di continuare e incrementare il sostegno che offre all’Ucraina: condivisione dell’intelligence, formazione e addestramento, cooperazione industriale nel campo della difesa per 2,5 miliardi di sterline (2,9 miliardi di euro), con un aumento di 200 milioni di sterline rispetto agli aiuti nel biennio precedente precedenti.

Questo budget consentirà la consegna di sistemi di difesa antiaerea, armi anticarro, missili a lungo raggio (probabilmente Storm Shadows aggiuntivi) e migliaia di proiettili d’artiglieria oltre a droni MALE armati per 232,4 milioni di euro.

Gli accordi con Gran Bretagna e Francia offrono all’Ucraina garanzie in caso di future minacce russe compensando in parte il mancato ingresso nella NATO e al tempo stesso offrono alle due potenze europee l’opportunità di trasformare gli aiuti militari a Kiev in commesse a lungo termine per le proprie industrie della Difesa.

Foto: Ministero Difesa Ucraino e Ukroinform

