A Nuova Delhi il 10° incontro del Comitato congiunto di Difesa India-Italia

Il Segretario alla Difesa Shri Giridhar Aramane e il Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti italiano, il generale Luciano Portolano, hanno co-presieduto il 10° incontro del Comitato di Difesa Congiunto India-Italia (JDC) a Nuova Delhi il 13 marzo. Le parti hanno discusso di un’ampia gamma di possibili cooperazioni industriali nel settore della difesa confrontandosi sulla situazione della sicurezza nell’Indo-Pacifico.

Il focus dell’incontro è stato quello di rafforzare la cooperazione industriale nel settore della Difesa. India e Italia avevano firmato un accordo di cooperazione in materia di Difesa nell’ottobre 2023 durante la visita del ministro della Difesa indiano Rajnath Singh a Roma.

Nel marzo 2023, l’incontro tra il presidente del consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro Narendra Modi aveva permesso di elevare le relazioni bilaterali al livello di partenariato strategico, tema rilanciato anche nell’incontro tra i due capi di governo a margine del summit del G20 tenutosi in India nel settembre scorso.

Con l’accordo che fornisce il quadro generale per approfondire le relazioni bilaterali nel settore della Difesa, entrambe le parti hanno discusso nel meeting di ieri i modi e gli strumenti per riunire le aziende del settore Difesa di entrambi i paesi per sviluppare progetti congiunti, inclusa la coproduzione in India.

Il Segretario alla Difesa Aramane ha suggerito in tal senso l’integrazione dei fornitori indiani nelle catene di fornitura globali delle aziende italiane del settore Difesa per apportare valore ad entrambe le parti e migliorare la resilienza della catena di fornitura.