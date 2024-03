Verso un finanziamento UE per la produzione del missile ENFORCER di MBDA

MBDA continua ad aumentare la produzione con la campagna di incremento produttivo per Il missile ENFORCER – ENFORCER Production Increase Campaign (EPIC) – proposta per un finanziamento, nell’ambito del programma ASAP della Commissione Europea.

Il progetto EPIC ha lo scopo di incrementare significativamente la produzione dell’ENFORCER; questo contribuirà all’ulteriore aumento della produzione in serie dei missili ENFORCER presso il sito di Schrobenhausen di MBDA in Germania e presso le aziende partner dell’azienda in Europa.

Eric Béranger, CEO di MBDA, ha dichiarato: “Il progetto EPIC, implementato nell’ambito dell’ASAP, rappresenta un’opportunità eccezionale per l’incremento della produzione dei missili ENFORCER e, allo stesso tempo, ne migliora la resilienza e la rapidità. La produzione in serie dell’ENFORCER è ora ben avviata e le prime consegne alle forze armate tedesche avverranno nel corso di quest’anno. È stato inoltre stipulato un contratto export. Siamo incrementando la produzione dei missili ENFORCER per soddisfare la domanda dei clienti per gli anni a venire”.

MBDA, come leader del mercato europeo dei sistemi missilistici, sta investendo considerevolmente nelle sue capacità produttive in tutta Europa. Nel contesto del programma ASAP, il progetto EPIC apporta un contributo decisivo e concorre significativamente alla resilienza europea e alla sovranità dei clienti, delle loro forze armate e dei loro alleati.

Portatile, spalleggiabile, leggero e ad alta precisione, l’ENFORCER è un sistema missilistico Fire and Forget con un raggio operativo massimo di 2.000 m. Grazie al suo peso ridotto, al funzionamento passivo diurno e notturno, e alla capacità di tiro in spazi confinati, l’ENFORCER offre un potenziamento significativo della capacità nelle operazioni terrestri mobili.

Grazie alle sue caratteristiche uniche, l’ENFORCER offre capacità in termini di effetti di precisione contro la minaccia rappresentata dai bersagli corazzati leggeri fermi e in movimento, dai bersagli dietro copertura e dai obiettivi a lungo raggio, anche in ambienti urbani. La progettazione modulare del sistema ENFORCER consente una gamma di opzioni di sviluppo future, tra cui quella per una “famiglia” di munizioni ENFORCER per applicazioni terrestri, aeree e navali.

Fonte: comunicato MBDA