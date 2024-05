Accordo tra Fincantieri Next Tech e la canadese CAE

Fincantieri NexTech, società controllata del Gruppo Fincantieri specializzata in soluzioni innovative, e CAE hanno annunciato la firma di un Memorandum of Understanding – MoU a Montreal in occasione dell’evento CANSEC 2024.

Il protocollo d’intesa costituisce la base per una partnership strategica tra due aziende tecnologiche leader con una presenza globale nei mercati della difesa, della sicurezza, aerospaziale e navale. Questo accordo di squadra si concentra sulla promozione di una futura collaborazione sostenibile attraverso i loro portafogli diversificati, che includono soluzioni di formazione e simulazione per l’apprendimento adattivo, supporto integrato del prodotto e servizi per il ciclo di vita e ingegneria elettromagnetica – EME.

Fincantieri è uno dei più grandi gruppi cantieristici al mondo, l’unico attivo in tutti i settori dell’industria nautica ad alta tecnologia. È leader nella costruzione e trasformazione di navi da crociera, navali e offshore oil&gas ed eolico, nonché nella produzione di sistemi e componenti di equipaggiamenti, servizi post-vendita e soluzioni di interni marini. Fincantieri NexTech, come parte del Gruppo Fincantieri, offre prodotti e servizi avanzati e soluzioni innovative ai mercati della difesa e commerciale. Il suo portafoglio comprende automazione navale, elettronica, sistemi avanzati, supporto integrato dei prodotti, soluzioni di simulazione, tecnologia dell’informazione e sicurezza informatica, nonché servizi di ingegneria altamente qualificati e ricerca e sviluppo.

CAE è un fornitore globale di formazione e supporto operativo che offre soluzioni scalabili e indipendenti dalla piattaforma per garantire la preparazione e migliorare la sicurezza. CAE sfrutta oltre 75 anni di esperienza per fornire formazione sulla simulazione basata su software e soluzioni di supporto alle operazioni critiche in operazioni multidominio: aereo, terrestre, marittimo, spaziale e informatico. Dai simulatori di missione ad altissima fedeltà per individui e team all’apprendimento adattivo e alla biometria, le loro tecnologie avanzate, soluzioni agili e competenze di integrazione offrono soluzioni innovative e sostenibili per migliorare rapidamente la sicurezza, l’efficienza e la prontezza della missione.

Fonte: comunicato Fincantieri