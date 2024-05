ELT Group cresce ancora con l’acquisizione del 100% di ELTHUB

Elettronica S.p.A., società che si presenta ormai nel mercato con il brand ELT Group, ha reso nota l’acquisizione del 100% di ELTHUB di cui possedeva già il 70% e che già lavora nel Gruppo nella divisione chiamata New Tech Lab.

Come evidenzia il comunicato dell’azienda ” l’operazione appena conclusa ha l’obiettivo di dare un nuovo slancio al sito produttivo situato in Abruzzo che da due anni contribuisce alle attività di Ricerca ed Innovazione del Gruppo ELT.

Con una value proposition già fortemente orientata verso la Ricerca e Sviluppo di soluzioni innovative in ambito Difesa e Sicurezza, ELTHUB ha infatti già apportato al Gruppo competenze nei settori della microelettronica e della biodifesa e un track record di esperienze nel settore spazio, dove lavora da molti anni a microsatelliti per esperimenti in ambito militare e civile.

L’azienda ha inoltre sviluppato linee di prodotti innovativi anche in termini di sostenibilità quali tecnologie idroponiche per uso militare e civile e stampanti 3D alimentari. L’azienda possiede inoltre asset quali laboratori di Microelettronica, camera pulita certificata fino alla classe 10 (ISO 4), e un’officina meccanica con una capacità di prototipazione rapida”.

Il comunicato sottolinea come ” l’acquisizione si inserisce nel piano di crescita del Gruppo con l’obiettivo di creare un vero e proprio centro di competenza in Abruzzo nei segmenti dello Space EW e per il Ground, oltre alle linee di business correnti. Verrà dato un ulteriore impulso alla ricerca, sviluppo e produzione di sistemi EW per lo Space e per il Land attraverso una linea di prodotti relativi all’Elettro-Ottica, ai C-IED (Counter Improvised Explosive Device) e ai sistemi anti-droni che rappresentano un abilitante strategico in ambito sicurezza e protezione”.

Il target atteso è quello di duplicare il fatturato e il personale di questa controllata nei prossimi tre anni.

“Questa operazione – dichiara l’amministratore delegato e Presidente Enzo Benigni – si inserisce nella traiettoria del piano strategico Tenet 2030, che sta ridisegnando i perimetri e le ambizioni dell’azienda in particolare nei segmenti Land, con rinnovati sistemi di contromisure C-IED e anti-droni C-UAS (Counter Unmanned Aerial System), e Space dove l’azienda negli ultimi 3 anni ha lavorato alla spazializzazione del portafoglio dei sistemi EW, electronic intelligence e jammer, avendo già portato nel 2023 un payload EW in orbita LEO. I segmenti Land e Space rappresentano una frontiera sfidante per il settore miliare e civile a cui dedichiamo investimenti e ricerca creando oggi un centro di competenza in Abruzzo per business nuovi e tradizionali generando valore e crescita “.

Rinnovato anche il CDA di ELTHUB che vede come Presidente Lorenzo Benigni, già membro del precedente CDA, e consiglieri Amaury Choppin e Lavinio Perotti. Affidato l’incarico di Direttore Generale ad Ermanno Petricca.

Fonte: comunicato ELT Group