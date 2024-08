Papperger svela i primi dettagli sulla joint venture tra Leonardo e Rheinmetall

Rheinmetall ha chiuso il primo semestre dell’anno con ricavi per 3,8 miliardi di euro, in crescita del 33% sullo stesso periodo del 2023, un risultato operativo salito del 91% a 404 milioni (grazie anche al contributo di Rheinmetall Expal Munitions, in Spagna, acquisita lo scorso anno) e un utile stabile a 133 milioni. Nel solo secondo trimestre la crescita dei ricavi è stata del 49% a 2,23 miliardi e quella del risultato operativo del 110% a 270 milioni.

Più che raddoppiati i nuovi ordini nei primi sei mesi per un ammontare di 15,37 miliardi (da 7,19 miliardi) in particolare provenienti dalle Forze armate tedesche e da commesse a supporto di Kiev. Il portafoglio ordini è salito del 62% a 48,6 miliardi.

“Solo nel secondo trimestre del 2024, le nostre vendite sono aumentate di circa il 50% e il nostro risultato è più che raddoppiato”, ha commentato il ceo Armin Papperger (nella foto qui sopra). “Non abbiamo mai visto una crescita simile” e per i prossimi anni l’azienda prevede un aumento del fatturato “di circa due miliardi di euro all’anno.

Questo sviluppo molto positivo è possibile solo perché abbiamo investito tempestivamente e abbiamo seguito un piano strategico dal 2014, quando la Crimea è stata invasa. Abbiamo ampliato notevolmente le nostre capacità, fatto acquisizioni e ora stiamo costruendo anche nuovi stabilimenti in Paesi come Lituania, Ungheria, Romania e Ucraina. Con la domanda costantemente alta, la situazione di mercato nell’industria della difesa continua a crescere”.

Rheinmetall si attende una crescita fino a 70 miliardi di euro del portafoglio ordini entro la fine dell’anno. L’azienda tedesca ha confermato gli obiettivi per l’anno, che includono ricavi per circa 10 miliardi e un margine operativo netto tra il 14% e il 15% dei ricavi a fronte del 12,8% del 2023, grazie all’ulteriore accelerazione delle vendite nel secondo semestre.

Alla Borsa di Francoforte il titolo sale del 2% circa. Da inizio anno le quotazioni del gruppo tedesco hanno guadagnato oltre il 70%.

A settembre verrà presentata l’annunciata joint venture con Leonardo, nata per produrre carri armati Panther e mezzi da combattimento per la fanteria Lynx per l’Esercito Italiano ma che ha potenzialità di export già confermate dall’interesse di alcuni potenziali clienti, come ha detto Papperger presentando i risultati semestrali.

“Ci sono alcuni clienti interessati. Venderemo un minimo di 200 carri armati per un valore potenziale di 4 miliardi solo da questa joint venture e 500 sistemi per veicoli da combattimento di fanteria per un valore potenziale di 7,5 miliardi di euro”. A questo, ha sottolineato, si aggiungono poi le potenzialità della fornitura di munizioni ai mezzi.

Per quanto riguarda la commessa per i mezzi terrestri per la Difesa italiana, del valore complessivo di 24 miliardi, Papperger ha affermato che i primi veicoli “verranno dalla Germania” vista l’urgente necessità dell’Esercito Italiano di avere a disposizione i nuovi mezzi e “poi verrà implementata la tecnologia italiana”.

Il primo contratto verrà siglato entro la fine dell’anno e riguarderà un piccolo numero di mezzi, mentre successivamente verrà siglato il contratto principale con Leonardo. La jv paritetica tra Leonardo e Rheinmetall sarà creata “entro la fine di settembre” e la quota lavori per la commessa vedrà Leonardo al 50%, Rheinmetall Italia al 10% e Rheinmetall AG al 40%.

L’amministratore delegato ha inoltre indicato che il gruppo tedesco otterrà una cifra stimabile in 500-800 milioni di euro per lo sviluppo dei mezzi. Sul fronte delle potenzialità per Rheinmetall derivanti dalla commessa italiana, Papperger ha aggiunto che un aspetto riguarderà la fornitura di munizioni sia per i carri sia per i veicoli di fanteria stimabile in 2,5 miliardi.

Leggi il comunicato Rheinmetall a questo link.

